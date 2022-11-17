بيع عمل فني عن حادث سيارة لآندي وارهول مقابل 85.4 مليون دولار

عمرها 100 عام وتظهر لأول مرة.. لوحة من توقيع فان جوخ مطروحة للبيع في المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تتمثل أشهر الأعمال الفنية للفنان الأمريكي آندي وارهول في لوحاته الأيقونية للممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، أو صوره لعلب حساء الطماطم "كامبل".

ومع ذلك، استطاعت إحدى مطبوعاته الحريرية، والتي تعرض مشهد حادث سيارة محطّمة، الانضمام إلى أغلى الأعمال الفنية ما بعد الحرب التي بيعت في مزاد علني.

وحققت اللوحة الضخمة، بعنوان "White Disaster (White Car Crash 19 Times)"، وهي جزء من سلسلة "Death and Disaster" للفنان، مبلغ 85.4 مليون دولار في مزاد أدارته "سوزبي" في مدينة نيويورك الأمريكية، وهو مبلغ وصفته دار المزادات بأنه "تاريخي".

وفي الوقت الذي ابتكر فيه وارهول هذه اللوحة، في عام 1963، أصبح مهتمًا بالصور البشعة والمروعة، مثل غيوم القنبلة الذرية، وكرسي الإعدام الكهربائي، ومدى تزايد المنشورات المطبوعة، معتقدًا أنّ القرّاء أصبح لديهم حصانة ضد تأثيرها.

وبين مجمل أعماله، تناولت هذه السلسلة بشكل صريح تركيزه على الوفيات البشرية.

التقطت هذه الصورة لآندي وارهول في الاستوديو الخاص به في نيويورك، في عام 1983, plain_text Credit: Brownie Harris/Corbis Historical/Getty Images

وفي لوحة "White Disaster"، كرّر وارهول صورة لمشهد حادث سيارة، بالأبيض والأسود، 19 مرة. وبارتفاع بلغ 12 قدمًا وعرض 6 أقدام، وتُعد اللوحة أضخم أعماله عن حوادث السيارات.

وقبيل عملية البيع، أوضح دافيد غالبيرين، رئيس قسم الفن المعاصر لدى دار "سوزبي" في نيويورك، أنّ "ما يميز (اللوحة) ليس فقط حجمها الهائل، الذي يحيّر حقًا أي شخص يقف أمامها.. لكن أيضًا الألوان المستخدمة"، مضيفًا أنّ وارهول كرّر صورته هذه في السلسلة بدرجات ألوان مختلفة، منها لوني الخزامى والبرتقالي.

وتابع: "تبدو وكأنها تتوهّج حقًا، من خلال تقنية الطباعة الحريرية السوداء على الخلفية البيضاء النقية".

يبلغ ارتفاع اللوحة الضخمة 12 قدمًا وعرضها 6 أقدام, plain_text Credit: Courtesy of Sotheby's

وأجرى غالبيرين مقارنة بين حجم اللوحة وشكلها والجداريات الدينية، مشيرًا إلى نشأة وارهول الكاثوليكية والتيارات الدينية المستترة في عمله، لا سيما كيف تأثرت صوره للمشاهير بالأيقونات الدينية.

وعمل وارهول على سلسلة "Death and Disaster" في الوقت ذاته الذي كان يطبع فيه صوره الشهيرة لمونرو بعد وفاتها في عام 1962.

وأوضح غالبيرين أنّ "أفكار مثل المشاهير، والمأساة، والشهرة، والموت، هي مواضيع شغلت بال وارهول، وأعتقد أن السلسلتين اللتين كان يعمل عليهما في وقت واحد، أي لوحات مارلين ولوحات الموت والكارثة، مرتبطة على نحو وثيق".

سجلت لوحة "Silver Car Crash (Double Disaster)" رقماً قياسياً عندما حققت أكثر من 100 مليون دولار في مزاد عام 2013., plain_text Credit: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images

وفي عام 2013، بيع عمل أصغر حجمًا ضمن سلسلة "Silver Car Crash (Double Disaster)" لدى دار سوزبي للمزادات مقابل 105.4 مليون دولار. وقد حافظ العمل على مكانته كأغلى عمل فني لوارهول حتى العام الماضي، إلى أن حطمت مطبوعة حريرية بحجم 40 بوصة لمونرو الرقم القياسي لأي فنان أمريكي، محققة 195 مليون دولار.

وقبيل عملية البيع، كان يُحتفظ بمطبوعة "White Disaster" في مجموعة خاصة لمدة 25 عامًا، وكانت مملوكة سابقًا لكل من هينر فريدريش، مؤسس "Dia Art Foundation"، وتاجر الأعمال الفنية توماس أمان، وفقًا لسوذبي.

وعرضت اللوحة في معارض كبرى تناولت أعمال وارهول وفن البوب ​​على نطاق أوسع، مثل متحف تيت بالعاصمة البريطانية لندن، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس، وأخيرًا في مركز ووكر للفنون في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وكان العمل معروضًا للبيع بواحد من مزادين رئيسيين عقدا في دار سوذبي بنيويورك، الأربعاء، وحقق المزاد ما يقرب من 314.9 مليون دولار.