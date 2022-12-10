نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم كونها حقيقة غير مريحة، إلا أن العديد من منازلنا تضرّ بكوكبنا.

ويمكن تحديد تلك المنازل من خلال نمط الاستهلاك والمواد الخام المستخدمة في بنائها، إلى الوقود المطلوب للحفاظ عليها، والنفايات الناتجة عنها.

ورغم التحسّن في كفاءة استخدام الطاقة في المباني، شهد عام 2021، ارتفاعًا في انبعاثات الكربون من البناء والتشييد، وصل أعلى مستوياته المسجلة.

ولكن ماذا لو كان في إمكان المنزل رعاية الأشخاص الذين يعيشون داخله وحماية العالم الخارجي أيضًا؟ ماذا لو استطاع المنزل إطعام ساكنيه؟ وتوليد طاقة ذاتيه؟ وتعزيز التنوع البيولوجي؟ وربط المجتمع؟ وفي نهاية عمره الافتراضي، لا يخلّف أثرًا له؟

سيكون من الصعب توقّع قيام منزل واحد بتميّز بكل تلك العناصر.

فيلا فالس" في سويسرا،وهو منزل مبني على أحد التلال ويمكن الوصول إليه عبر نفق من حظيرة قريبة", plain_text Credit: Credit: Courtesy Thames & Hudson

لكن كما يبيّن كتاب نُشر أخيرًا، فقد صممت العديد من المنازل للترويج لطريقة عيش أكثر إنصافًا واستدامة.

ويضم الكتاب، الذي يحمل عنوان "المنازل التي يمكنها إنقاذ العالم"، من تأليف كورتيناي سميث وشون توبهام، أكثر من 150 مشروعًا، بعضها مفاهيم وغالبيتها نفذت، في جميع أنحاء العالم.

وبعضها يعيد استخدام بعض المساحات الموجودة، مثل مبنى الكهف الخاص بشركة Ensamble Studio في مدينة مينوركا بإسبانيا.

وتقوم منازل أخرى بإحياء وتحديث أساليب البناء القديمة، مثل مبنى شركة ZAV Architects في مدينة هرمز بإيران.

حصلت شركة ICON على عقد من وكالة ناسا لتطوير نظام بناء مخصص لسطح القمر., plain_text Credit: Courtesy Thames & Hudson

وهناك منازل تستخدم أحدث التقنيات، بما في ذلك منازل ICON المطبوعة ثلاثية البعد، التي بنيت في أمريكا الشمالية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة ICON أنها حصلت على عقد بقيمة 57 مليون دولار من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتطوير نظام بناء مخصص للعيش على سطح القمر.

وأدرجت هذه التصاميم تحت 19 موضوعًا، ويعتبر تنوع المشاريع ونطاقها دليلًا على عدم وجود منزل واحد يناسب الجميع لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

استخدم مشروع ZAV Architects في هرمز بإيران، تقنية تسمى SuperAdobe لبناء 200 مبنى, plain_text Credit: Courtesy Thames & Hudson

ويقول توبهام، وهو أحد مؤلفي الكتاب: "وجدنا الكثير من الأشخاص يقومون بالكثير من التصاميم المبتكرة بشكل مختلف على المستوى المحلي".

وتشير كورتيناي سميث، أحد مؤلفا الكتاب، إلى أن التركيز على المستوى المحلي، من مواد البناء إلى تقنيات البناء، يعد محورًا أساسيًا للكتاب، ونقطة تلاقي للاتجاهات السائدة في قطاع البناء.

وتوضح المؤلفة أن التصميم الحداثي للقرن العشرين قد انتشر.

وتجادل سميث قائلة: "ننسى أنه لبناء (منازل) من هذا النوع بالطريقة الحداثية، التي أصبحت أسلوبًا عالميًا منذ الثلاثينيات، فإنّنا ندمّر كوكبنا".

وتضيف سميث: "إنك تحاول أساسًا تشكيل المكان وفقًا للمادة، وكانت النتيجة أكثر ضررًا من كونها إيجابية".

مختبر البيئة الطافية العائم، بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا عام 2019, plain_text Credit: courtesy Thames & Hudson

ونمت صناعة الخرسانة والإسمنت عشرة أضعاف على مدار الـ65 عامًا الماضية، وبلغ إنتاج الصلب ثلاثة أضعاف، بينما شهد إنتاج الأخشاب منخفضة الكربون للفرد نموًا، وفقًا لتقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

حسب التقرير ذاته، في عام 2021، أضاف تصنيع مواد البناء الرئيسية من الخرسانة والصلب والألمنيوم "4% إضافية من استخدام الطاقة العالمي و6% من الانبعاثات العالمية".

ويحتوي كتاب "المنازل التي يمكنها إنقاذ العالم" على الكثير من الأمثلة الجيدة التي تأتي من مواد التشكيل إلى المكان.

وفي مدينة مبيجي بأوغندا، فقد المؤسس المشارك لبرنامج Upcycle Africa، جونماري كافوما، جدّته عندما انهار منزلها بسبب الفيضانات الناجمة عن انسداد قنوات تصريف النفايات البلاستيكية، حسبما ذكره توبهام.

وتقوم المؤسسة الاجتماعية Upcycle Africa الآن بجمع الزجاجات البلاستيكية واستخدامها كمواد بناء في مستودعاتها، ما يخفّف من مشكلة التلوث مع توفير منازل جديدة.

ورغم نظرتهم الإيجابية، يقر مؤلفا الكتاب بأن تنفيذ الأفكار المطروحة في المؤلف قد يشكل تحديًا.

ويقول توبهام: "بمجرد أن تبتعد عن (طرق البناء النموذجية)، يصبح من الصعب العثور على الأشخاص الذين يقومون بذلك، وتصبح عملية باهظة الثمن بشكل لا يصدق أو تستغرق وقتًا طويلاً حقًا".

ومع ذلك، فإن المؤلفين حريصان على ممارسة ما يدعوان إليه.

في المزيج الكثيف لبعض الأحياء الحضرية القديمة في بكين وشنتشن، يتم تحديث المنازل بأقسام جديدة يمكن وضعها داخل الهياكل القائمة والمتداعية أو حولها لإعطاء فرصة جديدة للمباني التي قد تهدم، والحفاظ على العائلات التي عاشت فيها لأجيال, plain_text Credit: courtesy Thames & Hudson

وعلى سبيل المثال، تخطّط سميث لإصلاح التدفئة في منزلها بولاية تكساس وتثبيت ألواح شمسية على سطحه.

وتقول سميث إن الاتجاه نحو طريقة أكثر وعيًا للبناء "يعد حقًا حركة عالمية، وهذا في حد ذاته يمنحني الأمل".