عرض "غريب الأطوار" لـ"فيكتور أند رولف" قلب مفهوم الموضة رأسًا على عقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتالى فعاليات أسبوع الأزياء الرقية (Haute Couture) في باريس على وقع عروض أزياء مثيرة، وإطلالات سريالية وفخمة يرتديها المشاهير في الصف الأمامي، كان أبرزها الزي الذي ارتدته دوجا كات، وأشعلت الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع بإطلالتها الغريبة، إذ بالكاد تم التعرّف عليها وهي مغطاة بالكامل بكريستال "سواروفسكي" الأحمر.

عارضات الأزياء يرتدين الفساتين المتمركزة في اتجاهات متعددة., plain_text Credit: Francois Durand/Getty Images

ويوم الأربعاء، قلبت علامة الأزياء الهولندية الفاخرة، "فيكتور أند رولف"، الموضة رأسًا على عقب، بالمعنى الحرفي.

إذ خلال عرض مجموعتها لربيع وصيف 2023، سارت العارضات على المدرج بفساتين أميرة من التول وفساتين متعددة الطبقات مقلوبة بجميع الاتجاهات.

مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 من علامة "فيكتور أند رولف", plain_text Credit: Francois Durand/Getty Images

وبينما ارتدت بعض العارضات الفساتين بشكل أفقي أو مائل، ما كشف عن ملابسهن الداخلية ذات الألوان المحايدة، سارت إحدى العارضات بفستان مقلوب بالكامل، ما حجب وجهها، بينما تظهر ساقاها خارجتان من خط عنق الفستان.

وسارت عارضة أخرى إلى جانب فستانها، الذي كان مربوطًا بها عند منطقة الورك.

بحسب علامة "فيكتور أند رولف"، فإن الفستان يحتفظ بشكله المثالي، بينما يعادي ويحرر نفسه من الجسد بطريقة سريالية"., plain_text Credit: Estrop/Getty Images

وكان العرض غريب الأطوار بمثابة إنجازًا في مجال البناء ايضًا، إذ ثبت كل ثوب في مكانه متحديًا الجاذبية.

وسرعان ما انتشرت صور العرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه المعلّقون بأنه "غريب" و"مجنون".

وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُقصد بعروض الأزياء الراقية أن يكون مبالغًا فيها، وممتعة وغير واقعية تمامًا للشراء للاستخدام اليومي، وقد نجحت فيكتور أند رولف في تحقيق ذلك تمامًا".

تشتهر علامة الأزياء الطليعية "فيكتور أند رولف"، التي يرأسها فيكتور هورستينغ ورولف سنورين، بتقديم عروض مرحة ومبتكرة تتميز بالمبالغة.

وتضمنت مجموعة "فيكتور أند رولف" للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2023، نسختين من كل إطلالة: بدلة ذات طبقات مع خطوط رقبة متعرجة وأكتاف منتفخة حوّلها المصممون على خشبة المسرح إلى أطقم أكثر نعومة.

وفي الموسم الماضي، بدت الأطقم ذات الياقات والأكتاف العالية وكأنها تبتلع أعناق العارضات.

وخلال عرض مجموعة "فيكتور أند رولف" لربيع وصيف 2023، كان بين الحاضرين في الصف الأمامي الممثلة ليزا رينا وعارضة الأزياء كوكو روشا، وكذلك دوجا كات، التي واصلت إطلالاتها العبثية باعتماد بدلة بنية مقلّمة للعلامة التجارية الفاخرة، وزيّنتها بإكسسوارات مثل نظارة شمسية زرقاء، ورموش صناعية ألصقت على الحاجبين، وكشارب ولحية.