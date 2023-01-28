دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله و ونجل سلطان عُمان، ذي يزن بن هيثم، في محافظة العُلا في السعودية.

وأبرز نشطاء الجاكيت الذي ظهر به ولي العهد السعودي وسط تكهنات عن سعره ومن أي علامة تجارية هو.

ونشرت قناة العربية السعودية ووسائل إعلام عُمانية مقطعا يُظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يغادر أحد المطاعم في العُلا برفقة ولي عهد الأردن ونجل سلطان عُمان.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى الذي يثير فيها ولي العهد السعودي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملابسه التي يحاول البعض تقليده بشرائها والظهور بها.