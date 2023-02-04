وفاة مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان عن عمر يناهز 88 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي مصمم الأزياء العالمي الشهير، باكو رابان، عن عمر يناهز 88 عامًا. وأُعلن خبر وفاته، الجمعة، في بيان مشترك عبر حساب باكو رابان على "إنستغرام".

وجاء في البيان: "تتمنى دار باكو رابان تكريم مصمّمنا ومؤسّسنا صاحب الرؤية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا". وتابع البيان: "إنه بين أكثر شخصيات الموضة شهرة في القرن العشرين، وسيظل إرثه مصدر إلهام دائم".

باكو رابان مع عارضتي الأزياء كارمن كاس وميني أندين خلال أسبوع الموضة في باريس عام 2000. Credit: Victor VirgileGamma-Rapho/Getty Images

وأضاف البيان: "نحن ممتنون للسيد رابان لتأسيس تراثنا الطليعي وتحديد مستقبل مفتوح على الاحتمالات اللامحدودة".

وأسس المصمم الإسباني، المولود في فرانسيسكو رابانيدا كويرفو، دار الأزياء التي تحمل اسمه عام 1966، وقد قوبلت إبداعاته بالثناء كما أثارت الجدل.

وقد حددت مجموعة الأزياء الراقية التي قدمها: "12 فستانًا غير قابلة للارتداء في التجهيزات المعاصرة"، المزاج لسنوات من تصاميم الدافعة إلى تخطي الحدود، مفضّلًا استخدام المواد وأساليب الإنتاج غير التقليدية.

وكان معروفًا بمجموعاته من فساتين الميتاليك اللامعة، لا سيما فساتينه القصيرة ذات السلاسل، وأسلوب عصر الفضاء الخارجي.

اشتهرت جين فوندا بارتداء تصاميمه في فيلم "بارباريلا" عام 1968، التي صمّمها كمخرج أزياء.

رابان في مشغله الباريسي عام 1996 Credit: Eric Robert/Sygma/Getty Images

استحوذت شركة الأزياء والعطور الإسبانية "بويغ" Puig على علامة "باكو رابان" عام 1987، وتقاعد المصمم من عالم الموضة عام 1999.

وتذكر خوسيه مانويل خوسيه مانويل ألبيسا، رئيس شركة بويغ، "روحه الراديكالية المتمردة"، في بيان ، قائلاً "هناك رابان واحد فقط".

وحصل رابان على وسام جوقة الشرف من الدولة الفرنسية، وهو أعلى وسام في البلاد، عام 2010.