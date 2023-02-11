أحذية حمراء كبيرة تدخل عالم الموضة وتلفت الانتباه.. كيف تبدو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الأزياء التنكرية؟ إذا كنت مواكبًا لأحدث اتجاهات الموضة الفاخرة، قد تكون إجابتك: نعم.

من حذاء "ميني ماوس"، لربيع وصيف 2023 من Loewe، إلى حذاء "هامر ديربي" من "بالنسياغا"، يبدو أن تصاميم الأحذية الغريبة في ازدياد.

وهذا الأسبوع، انضم زوج أحذية جديد، أطلق عليه اسم "الحذاء الأحمر الكبير".

صورة عارضة الأزياء سارة سنايدر، مرتدية الأحذية. Credit: Credit: Garrett Bruce

وتم كشف النقاب عن هذه الأحذية من قبل مجموعة MSCHF، التي تأخذ من نيويورك مقرًا لها. وتشبه بشكل مثير للريبة تلك التي ترتديها شخصية المانغا اليابانية Astro Boy.

وورد في بيان صحفي لـMSCHF: "إذا ركلت شخصًا ما بهذه الأحذية، فستصدر صوتًا قويًا!".

صورة حذاء "ميني ماوس" من علامة Loewe. Credit: Credit: Peter White/Getty Images

ولفتت هذه الأحذية انتباه رواد الإنترنت، علمًا أنها ستُطرح للبيع في 16 فبرار/ شباط، مقابل 350 دولارًا.

وتجاوز فيديو واحد لتصميم الأحذية حتى الآن 3 ملايين مشاهدة، وأكثر من نصف مليون إعجاب خلال 24 ساعة.

وعلّق أحد الأشخاص، عبر إنستغرام، تحت المنشور الأصلي لـ MSCHF: "إنني أحتاجهم حاليًا".

وكتب شخص آخر على موقع تويتر: "هذه الأحذية الحمراء الكبيرة ستكون ملكي".

وأوضحت MSCHF: "يقدم الكارتون فكرة مجرّدة تحرّرنا من الواقع".

ويبدو أن الموضة تدخل عصرها السخيف. ففي حفل توزيع جوائز غرامي الأخير، ارتدى الفنان هاري ستايلز بدلة "clowncore" من العلامة التجارية الناشئة EgonLab.

وقبل ذلك بعشرة أيام، جلست مغنية الراب، دوجا كات، في الصف الأمامي من عرض Viktor and Rolf couture في باريس. وظهرت بشارب مؤقت مصنوع من وصلات الرموش.

وخلال عروض الملابس الرجالية في ميلانو، تعاونت العلامة البريطانية JW Anderson مع أحذية المطر Wellipets لابتكار أحذية بتصميم وجه الضفدع.