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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت مئات القطع التي تعود ملكيتها لأيقونة الموضة الراحل، أندريه ليون تالي، شملت لوحات وصور شخصية، في مزاد بمبلغ إجمالي قدره 3.55 مليون دولار.

وفي دار كريستيز للمزادات بنيويورك، الأربعاء، حقّقت مجموعة تالي حوالي 1.4 مليون دولار، قبل أن يتم بيع 350 قطعة أخرى عبر الإنترنت من قبل الدار.

توفي تالي، الذي شغل منصب المدير الإبداعي لمجلة "فوغ" منذ فترة طويلة، العام الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وتشير القطع الموجودة في المجموعة إلى شبكة علاقاته مع بعض أكبر الأسماء في عالم الموضة.

وكان يملك أكثر من 12 رسمًا تخطيطيًا، وصورًا للراحل كارل لاغرفيلد، إضافة إلى لوحة مائية رسمها جياني فيرساتشي ذات مرة لتالي.

وتم بيع القطعة الأخيرة مقابل 37,500 دولار.

عُرضت أغراض أيقونة الموضة الراحل، أندريه ليون تالي، في معرض خاص قبل البيع. Credit: Courtesy Christie's Images

ولم يُعرف تالي بحبه للموضة فحسب، بل باهتمامه بالفن والثقافة أيضًا.

وشارك عملين فنيين مختلفين لآندي وارهول لقب أفضل مبيع في المزاد، حيث بلغت قيمة كل منهما 94,500 دولار.

وبين القطع باهظة الثمن أيضًا صورة برادلي ثيودور لرئيسة تحرير مجلة "فوغ" السابقة، ديانا فريلاند، التي فاقت مبيعها 40 ألف دولار.

حقق معطف "Sleeping Bag" باللون الأحمر ما يصل إلى 25,200 دولار. Credit: Courtesy Christie's Images

وتم بيع معطف أحمر من تصميم الفنانة نورما كمالي بمبلغ 25,200 دولار، وهو أعلى بكثير من تقديره الأولي الذي يتراوح بين 500 دولار و800 دولار.

وحظيت القطعة الأيقونية باهتمام كبير في وقت سابق من الأسبوع عندما ارتدت المغنية ريانا سترة منفوخة مماثلة، خلال أدائها في الـ"سوبر بول"، ما دفع العديد من المشاهدين إلى الاعتقاد بأنه ربما كان تكريمًا لتالي.

بيعت صورة ديانا فريلاند، رئيسة التحرير السابقة لمجلة فوغ، مقابل أكثر من 40 ألف دولار. Credit: Courtesy Christie's Images

وتم بيع مجموعة متنوعة من القطع للشراة ن 47 دولة، ضمنًا ساعات السفر، ومجموعة أدوات المائدة الفضية من تصميم فيرا وانغ.

وقالت دار المزادات إن عائدات البيع ستذهب إلى كنيستين "كانتا عزيزتين على قلب تالي"، وهما كنيسة Abyssinian Baptist Church وكنيسة Mt. Sinai Missionary Baptist Church في مدينة دورهام، كارولاينا الشمالية.

وفي بيان صحفي، أفادت إليزابيث سيغل، رئيسة مجموعات كريستيز الخاصة، إن البيع يؤكد "مكانة تالي في عالم الموضة وخارجها". وتابعت أن المجموعة كانت "شهادة على ذوقه الذي لا تشوبه شائبة".