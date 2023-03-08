دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من انتعال حذاء رياضي وارتداء ساعة رقمية، إلى استخدام حاسوب محمول وإمساك مضرب "البادل"، تبدو هذه الصور لمواطنات إماراتيات كبار في العمر، وكأنّها خضعت للتعديل عبر برنامج "فوتوشوب"، ولكنها حقيقية بالكامل.

وعُرضت هذه السلسلة، التي التقطتها عدسة المصورة الإماراتية علياء بنت سلطان الجوكر، خلال النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير/ شباط الماضي.

Credit: Alia Sultan AlJoker

وتحت عنوان "هويتنا التي نفتخر بها بين الحداثة والتقاليد"، تسعى الجوكر من خلال هذه السلسلة إلى "إيصال رسالة إلى العالم أجمع حول الهوية الإماراتية الأصيلة"، في ظل مشهد الحداثة والتطوّر الذي تعيشه البلاد، حسبما ذكرته لموقع CNN بالعربية.

واستلهمت الجوكر هذه الفكرة الفريدة من نوعها من خلال التعليقات على صورها التي تلقتها من الأجانب والمتمثلة في رؤيتهم لأول مرة هذا الجانب الإماراتي الأصيل.

Credit: Alia Sultan AlJoker

وأرادت الجوكر إبراز الهوية الإماراتية من خلال الجمع بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر، حسبما ذكرته.

وقالت: "يسلّط المعرض، بعنوان هويتنا التي نفتخر بها، الضوء على الماضي والحاضر، والحداثة والتقاليد، بين ناطحات السحاب الشاهقة والنجاحات العظيمة التي يحققها وطننا وهويتنا الأصيلة واعتزازنا بتقاليدنا وموروثنا وأصلنا في أوج التطور والحداثة التي ننعم بها الآن".

Credit: Alia Sultan AlJoker

وتتميز لقطات الجوكر بدمجها بين الماضي، المتمثّل في كبار المواطنات اللاتي عاصرن قيام الاتحاد، والحاضر المتمثّل في نزعة التطور الحالي.

Credit: Alia Sultan AlJoker

وأكدت المصورة الإماراتية أن جميع الصور في السلسلة نجحت في خطف قلوب زوار معرضها في مهرجان "إكسبوجر"، إلا أنّها إذا خيرت بين أفضل الصور، فحتمًا ستكون الصورة التي تحمل عنوان "وصلنا المريخ".

Credit: Alia Sultan AlJoker

وشرحت الجوكر أن هذه الصورة على وجه التحديد كانت سببا في تعرّف الجمهور عليها كمصورة، والتي كانت بمثابة انطلاقة هذه السلسلة.

وتظهر في هذه الصورة المواطنة خصيبة علي الدهماني، وهي ترتدي برقعا ذهبيا وفستانا تقليديا باللون الأخضر، وتحمل لافته من الكرتون كُتب عليها "وصلنا المريخ"، تزامنا مع وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر، في فبراير/ شباط عام 2021.

Credit: Alia Sultan AlJoker

ومن جهة، تأمل الجوكر أنّ تُلهم هذه السلسة النساء بصورة عامة في جميع مراحلهن العمرية.

Credit: Alia Sultan AlJoker

ولفتت الجوكر إلى أنّه خلال معرضها في "إكسبوجر"، ووسط التفاعلت الإيجابية من الزوار، برز موقف لأحد المصوريين العالميين، الذي حرص على اقتناء إحدى صورها لتزيّن منزله في هولندا.

وتشرح الجوكر أنّ المصور الهولندي كان يبحث مع زوجته عن عمل فني فريد لتزيين منزلهما منذ فترة طويلة، وكانت الصورة التي وثقتها، والتي تحمل عنوان "الوالدة عوشة لتحدي الرياضة"، هي الوحيدة التي اتفق عليها الزوجان لامتلاكها.

وأنتم، ما رأيكم بهذه الصور؟