ممثلة تسرق الأضواء بزي طبعة النمر من رأسها حتى أخمص قدميها

غُطيت بالأحمر من رأسها حتى أخمص قدميها.. فيديو يرصد كواليس استعداد المغنية دوجا كات لعرض أزياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أنها لم تكن تمشي على المدرّج، إلّا أن الممثلة الأمريكية، زيندايا، خطفت الأنظار في معرض علامة الأزياء الفاخرة "لوي فويتون"، في باريس، الإثنين الفائت.

وحضرت الممثلة الأمريكية عرض أزياء العلامة التجارية لمجموعة خريف وشتاء 2023، الذي أقيم في متحف "أورسيه".

وتألّقت زيندايا بزي طبعة النمر من رأسها حتى أخمص قدميها.

وارتدت سترة وشورت متطابقين، مع حذاء يصل إلى الركبة. وتحت السترة، لم تكن ترتدي شيئًا سوى حمالة صدر سوداء.

وحملت الفنانة الأمريكية بيدها حقيبة سوداء تحمل علامة "لوي فويتون" التجارية.

Credit: Kristy Sparow/Getty Images

وجلست زيندايا في الصف الأمامي مع المصمّم لو روتش، وسفيرة "لوي فويتون" إيما ستون. واطّلعت على أحدث مجموعة من الملابس النسائية من المدير الإبداعي نيكولاس غيسكيير، التي كانت تحديثًا للطراز الفرنسي الكلاسيكي.

منذ ذلك الحين، انتشرت الشائعات عبر الإنترنت بأن زيندايا توطّد علاقتها مع العلامة التجارية.

وبعد العرض، شاركت الممثلة الأمريكية بفيديو خاص بـ"لوي فويتون" مع ستون، يروّج للعلامة التجارية، الخميس.

وقالت زيندايا في مقطع الفيديو: "تمتع بتصميم صوتي جميل.. وشعرت بأنه سينمائي للغاية"، مشيرة إلى بعض إطلالاتها المفضلة من العرض.

وعلى مر السنين، تألقت زيندايا بإطلالات غير منسية من مجموعة من المصممين المختلفين، بدءًا من صدرية "توم فورد" ذات اللون الوردي الفاتح، والتي ارتدتها إلى حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الخامس والعشرين، إلى فستان "بالمان" الجلدي، والذي ارتدته في العرض الأول لفيلم Dune في البندقية.

وكانت الممثلة سفيرة "فالنتينو" منذ العام 2020، حيث ظهرت في عروض دار الأزياء الإيطالية الفاخرة، وارتدت إطلالات ساحرة في أحداث السجادة الحمراء الكبرى.