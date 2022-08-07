الأحد ،

نشر الأحد ، 07 اغسطس / آب 2022

بيلا وجيجي حديد.."الملاك" و"الشريرة" في حفل "ميت غالا"

دعوة غريبة.. مصمم أزياء يرتدي زيًّا من القمامة يزن 100 رطل.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تنتقل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد قريبًا من عرض الملابس، إلى تصميمها.

وأثارت حديد، وهي من أصل فلسطيني وهولندي، الفضول بشأن إطلاق علامتها التجارية المرتقبة، Guest in Residence، عبر موقع "إنستغرام".

ونشرت العارضة الخميس سلسلة من الصور المتعلقة بإطلاق العلامة، بما في ذلك عيّنات القماش، وأكوام من القطع المحبوكة، وتصاميم لسترات مريحة.

وكتبت حديد في المنشور: "كنت أعمل على شيء ما"، مع الإشارة إلى الصفحة الرسمية لعلامتها.

وقامت جيجي أيضًا بتحديث قسم السيرة الذاتية على صفحتها الخاصة في "إنستغرام" لتصف نفسها بأنها المؤسِّسة والمديرة الإبداعية لـGuest in Residence.

ومع أن العارضة أضافت رابطًا لحساب علامتها الرسمي عبر "إنستغرام"، وموقعها عبر الإنترنت، إلا أن التفاصيل حول المشروع قليلة.

وليس من الواضح متى سيتم توفير التصاميم، أو مكان بيعها.

ومع ذلك، أعرب الأصدقاء والمعجبون على حدٍ سواء عن سعادتهم بالمشروع.

وعلّق خبير الموضة في برنامج Queer Eye المعروض على "نتفليكس"، تان فرانس، قائلاً: "لا أستطيع الانتظار حتّى يرى الجميع هذا الخط".

كما قالت شقيقتها وعارضة الأزياء بيلا حديد: "هذا ما كان الجميع في انتظاره".

وفي الماضي، سبق أن استعرضت حديد مهاراتها في مجال التصميم من خلال عملها مع مصممي أزياء على مجموعات صغيرة، وقطع فريدة من نوعها.

وفي مايو/أيار على سبيل المثال، تعاونت العارضة في إطلاق ملابس سباحة مع علامة "فرانكيز بيكينيز"، كما أنها تعاونت أيضًا مع علامات مثل "ريبوك"، و"تومي هيلفيغر".