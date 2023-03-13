دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّم حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين درسًا في الأناقة الخفيّة الأحد، مع هيمنة الألوان المتحفظة والإطلالات الراقية على أزياء النجوم.

وبشكلٍ مغاير للتقاليد، تحولت السجادة الحمراء المعتادة خلال حفلات توزيع جوائز الأوسكار إلى اللون الأصفر الباهت الشبيه بمشروب الشمبانيا خلال الأمسية.

الممثلة ميشيل ويليامز خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023. Credit: Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images

وتوافد العديد من النجوم إلى مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بإطلالات فاتحة اللون.

الممثلة إيميلي بلانت مع الممثل دوين جونسون. Credit: Kayla Oaddams/WireImage/Getty Images

وكانت إطلالة إيميلي بلانت من تصميم "فالنتينو"، وفستان ميشيل ويليامز من "شانيل كوتور"، من بين العديد من الفساتين البيضاء اللون التي ظهرت خلال الأمسية.

وارتدت ميشيل يوه، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة، واحدة من أكثر التصاميم لفتًا للأنظار من بين الفساتين البيضاء اللون.

وكان فستانها من علامة الأزياء العالمية "ديور".

جذبت الممثلة، ميشيل يوه، الأنظار بفضل ثوبها الأبيض. Credit: Mike Coppola/Getty Images

وتألقت صوفيا كارسون بفستانٍ من تصميم جيامباتيستا فالي، بينما برز فستان هالي بيري المُصمَّم من قِبَل تمارا رالف بتفاصيله المرصعة بالجواهر.

كما ظهر الرجال المعروفين بميولهم للمغامرة بألوان أكثر نعومة.

ظهر الممثل، بريان تايري هنري، ببدلة قشدية اللون. Credit: Mike Coppola/Getty Images

وكان بول ميسكال وبريان تايري هنري من بين العديد من النجوم الذين اختاروا ارتداء بدلات قشدية اللون.

وفي الوقت ذاته، ظهر هاري شوم جونيور بإطلالة غير مألوفة، عندما يأتي الأمر للمناسبات الرسمية.

ظهر النجم، هاري شوم جونيور، بإطلالة غير تقليدية. Credit: Arturo Holmes/Getty Images

وتميزت بدلته من "Adeam"، وهي علامة معروفة عادةً بملابسها النسائية، بحزام قماشي سميك حول الخصر.

ولكن لم يخل الحدث من الألوان.

وتألقت كل من هونغ تشاو، وأليسون ويليامز باللون الوردي، مع ظهور الأولى بثوبٍ من "برادا"، والثانية بثوبٍ لمصمم الأزياء جيامباتيستا فالي.

إطلالة الممثلة، أنجيلا باسيت، الزاهية خلال الأمسية. Credit: Arturo Holmes/Getty Images

وأذهلت الممثلة، أنجيلا باسيت، الحضور بفستان بنفسجي اللون مصنوع خصيصًا لها من علامة "موسكينو"، بينما ظهرت عارضة الأزياء، كارا ديلافين، بثوبٍ أحمر اللون من تصميم إيلي صعب.

عارضة الأزياء الشهيرة كارا ديليفين. Credit: Mike Coppola/Getty Images

وارتدت "ليدي غاغا" فستانًا جديدًا من مجموعة "فيرساتشي" لخريف وشتاء 2023 ظهر على منصة عرض الأزياء لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط، بينما أذهلت المغنية ريانا الجمهور بفستان جلدي من علامة "Alaïa" لفت الانتباه لحملها.