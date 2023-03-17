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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عام 1998، ارتدى مايكل جوردان زوجًا من حذاء Air Jordan 13 الشهير، باللونين الأسود والأحمر، ليعيد فوز فريق بولز، خلال المباراة الثانية، من بطولة NBA الأخيرة.

وستعرض دار سوزبي للمزادات في نيويوك زوج الأحذية للبيع خلال الشهر المقبل، بتقدير يبلغ 4 ملايين دولار.

وفي العام الماضي، بيع قميص جوردان، الذي ارتداه خلال نهائيات 1998، مقابل 10.1 مليون دولار لدى دار سوزبي، ما جعله أغلى التذكارات الرياضية المُباعة في مزاد.

وأفاد براهم واتشتر، رئيس ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة لدى دار سوذبي، في بيان صحفي: "لقد أثبتت تذكارات مايكل جوردان الرياضية أنها أكثر العناصر المرغوبة في السوق".

صورة تعكس حذاء مايكل جوردان باللونين الأسود والأحمر، والذي ارتداه خلال مباراته الثانية من نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لعام 1998. Credit: Credit: Don Grayston/NBAE/Getty Images

تم ارتداء زوج الأحذية الرياضية المعروضة للبيع بالمزاد خلال المباراة الثانية في سولت ليك سيتي، التي فاز بها فريق بولز 93-88 بعد خسارته المباراة الأولى، مع تسجيل جوردان 37 نقطة.

وأشار بيان صحفي صادر عن دار سوزبي إلى أنهما آخر زوج يرتديه جوردان على الإطلاق، من تصميم Air Jordan 13، باللونين الأسود والأحمر، في ملعب مباريات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "NBA".

وبعد المباراة الثانية، وقّع جوردان على زوج الأحذية وقدمهما كهدية لجامع الكرات، بحسب ما ذكرته دار سوزبي للمزادات.

وسيتم افتتاح معرض عام لتذكارات البيع، ضمنًا حذاء Air Jordan 13 الرياضي، في 5 أبريل/ نيسان في صالات سوزبي نيويورك.