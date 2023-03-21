تايلور سويفت تتألّق بفستان وردي ساحر للمصمّم العالمي زهير مراد.. كم ساعة استغرق إنجازه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تألّقت المغنيّة الأمريكيّة، تايلور سويفت، على المسرح أخيرًا بإطلالة أخّاذة ابتكرها لها المصمّم اللبناني العالمي، زهير مراد.

وظهرت سويفت في الفستان الزهري البرّاق أمام معجبيها خلال الليلة الثّانية من جولتها الموسيقيّة "The Eras Tour"، بحسب ما ورد على الحساب الرّسمي للمصمّم على موقع "إنستغرام"، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي منشورٍ جديد الإثنين، شارك المصمم المزيد من التّفاصيل عن فستان التول الطويل المذهل، الذي تماشى على نحو ساحر مع خلفيّة المسرح.

وجاء في المنشور أنّ إنجاز الثّوب المصنوع من قماش التّول استغرق أكثر من 350 ساعة من العمل اليدوي.

كما تزيّن الثّوب بالكريستال والتّرتر أيضًا.

وأشاد مستخدمو "إنستغرام" بالفستان، فوصفه البعض بكونه "حلمًا"، و"تحفة".

وانطلقت جولة سويفت الموسيقيّة ليلة الجمعة من أريزونا بالولايات المتّحدة.

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