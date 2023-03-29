إطلالة غير معتادة.. ما حقيقة صورة البابا فرنسيس بمعطف أبيض منفوخ؟

لغز عمره 60 عاماً.. أستاذ الفن يكتشف لوحة مفقودة لا تقدر بثمن في كنيسة في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت صورة غريبة للبابا فرنسيس الانتباه عبر الإنترنت مؤخرًا. وتُظهر الصّورة المتداولة على نطاقٍ واسع عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، البابا البالغ من العمر 86 عامًا، وهو يرتدي معطفًا أبيض اللون، وطويل، ومنفوخ، وضيّق عند الخصر.

وتبدو هذه الإطلالة مختلفة بشكلٍ جذري عن القطع النموذجيّة التي يتم ارتداؤها في البيت البابوي غالبًا، مثل الأردية والقبّعات المدبّبة.

وأثار الزّي سيلًا من الأسئلة السّاخرة عبر الإنترنت، ومنها: هل أصبح لدى البابا مصمّم أزياء جديد؟ وهل استوحيت الإطلالة من راقصي الفنّانة ريهانا خلال أدائها في "السوبر بول"؟

كما عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عدم تصديقهم بأنّ الصّورة حقيقيّة، وهي ليست كذلك بالفعل.

ومنذ ذلك الحين، أرفق موقع "تويتر" ملاحظة توضّح أن الصّورة مصنوعة بالذّكاء الصناعي عبر برنامج "Midjourney".

صُنِعت الصورة باستخدام برنامج يُدعى "Midjourney". Credit: From Midjourney

وفي وقتٍ لاحق ادّعى عامل بناء يبلغ من العمر 31 عامًا من مدينة شيكاغو الأمريكية أنّه صاحب الصّورة.

وتتميّز أدوات التّصوير المدعومة بالذّكاء الاصطناعي بكونها أكثر تعقيدًا من أي وقتٍ مضى.

واستُخدِمت هذه التقنية، التي تولد الصّور بناءً على نصوص مستخدميها، لتصميم عروض أزياء أكثر شموليّة، وإنشاء روايات مصوّرة بأكملها، وحتّى في تخيّل أشكال جديدة من الهندسة المعماريّة.

ولكن مع تطوّر الذّكاء الاصطناعي، وكون الصّور المصنوعة عبر "التزييف العميق"، أو "ديب فيك"، أكثر إقناعًا، يشعر الكثير من الأشخاص بالقلق من توابعها الأخلاقيّة، بما في ذلك إنهاء وكالة الفرد (مثل وضع الأشخاص في سيناريوهات ملفقة قد تكون تشهيريّة)، وما إذا كانت ستجعل الأخبار المزيّفة غير قابلة للتمييز يومًا ما.

الذّكاء الاصطناعي ومستقبل الأزياء

Credit: Marco Cantile/LightRocket/Getty Images

وإذا كانت الملابس شكلاً مهمًا من أشكال التّعبير عن الذّات، فقد تُقلّل الأزياء المصنوعة بالذكاء الاصطناعي من الرّسائل الكامنة في الملابس، إضافةً لاستقلاليّة الفرد أيضًا.

ويحمل كل ثوب أهميّة دينيّة في البابويّة.

وبهذه الطّريقة، قد تُسبّب الصّور المزيّفة للبابا وهو يرتدي ملابس معيّنة خارج سياقات مُحدّدة، أو ضمن سياقات أخرى لا حصر لها، بالإساءة، أو القلق، أو حتّى انعدام الثّقة داخل المجتمع الكاثوليكي.

وخلال مؤتمر في الفاتيكان الإثنين، تحدّث البابا فرنسيس عن ظهور تكنولوجيا الذّكاء الاصطناعي، وحثّ العلماء على أخذ تأثيرها البشري بعين الاعتبار (رُغم أنّه لم يشر إلى الضّجة التي تسّببت بها إطلالته المزيّفة على وجه التحديد).

وقال البابا فرنسيس: "أنا مقتنع بأنّ لدى تطوير الذّكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات القدرة على المساهمة في مستقبل البشريّة بطريقة إيجابيّة"، ومن ثمّ أضاف: "أنا متأكّد أنّ هذه الإمكانات لن تتحقق إلا عند تحلّي أولئك الذين يطوّرون هذه التقنيّات بالتزامٍ ثابت ومتواصل للعمل بشكلٍ أخلاقي ومسؤول".

وأوضح: "ولذلك أنا أشجّعكم على جعل الكرامة الجوهريّة لكل رجل وامرأة المعيار الأساسي في تقييم التّقنيات النّاشئة خلال مناقشاتكم".