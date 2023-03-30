باحث هاو يعثر على كتلة صلبة من الذهب قيمتها 160 ألف دولار في أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر باحث هاوٍ عن الذهب على كتلة ذهب صلبة وضخمة تقدّر قيمتها بـ240 ألف دولار أسترالي (160 ألف دولار)، في أستراليا.

واكتشف الباحث هذه الكتلة بولاية فيكتوريا، في منطقة تُعرف باسم "المثلث الذهبي"، وتزن الصخرة المليئة بالذهب 4.6 كيلوغرامات (10.1 أرطال)، وتحوي على 2.6 كيلوغرامات (5.7 رطل) من المعدن الثمين.

ونُقلت عينة الذهب التي أُطلق عليها اسم "Lucky Strike Nugget" إلى متجر أدوات وأجهزة التنقيب "Lucky Strike Gold" في نهاية العام الماضي، وسُلّمت لمالك المتجر دارين كامب، حتى يقدّر قيمتها.

وقال كامب لـCNN الثلاثاء: "عندما مسكتها، أصابني الذهول. كان أمرًا لا يصدق. إنّه اكتشاف يحصل لمرة واحدة في العمر".

Credit: Lucky Strike Gold

ويعمل كامب في مجال التنقيب عن الذهب منذ 43 عامًا، وقال إنه "لم يسبق أن رأى صخرة بهذا الحجم تحوي هذه الكمية من الذهب بداخلها". وأضاف أنّ "الناس في كثير من الأحيان يقصدون المتجر، ويحملون صخرة تشبه الذهب لكنها ليست كذلك".

وأخد الرجل الذي عثر على الصخرة بداية، نصف حجمها فقط كي يتم تقييمها. وسأل كامب إذا كانت تحوي على ذهب بقيمة 10 آلاف دولار أسترالي (6675 دولارًا).

وأوضح كامب أنّ الصخرة كانت قذرة للغاية، لذا لم يتمكن المنقّب، الذي لا يرغب بذكر اسمه، من رؤية الذهب على سطحها الخارجي، فقام بتكسيرها إلى قسمين لأنه اعتقد أنه سيكون هناك كتلة صلبة من الذهب في الداخل.

وقال إنه بمجرد تنظيفها، "كان يمكن رؤية الذهب على الصخرة".

الذهب "يستحق عناء البحث"

وقال كامب إن المنقّب استخدم كاشف "Minelab Equinox 800" الذي تبلغ كلفته 1200 دولار أسترالي (800 دولار أمريكي).

وأضاف كامب، أنّ متجره يبيع مزيدًا من أجهزة الكشف في الآونة الأخيرة، معتبرًا أنّ "آلة تبلغ قيمتها 1200 دولار يمكنها العثور على الذهب"، ويعود ذلك على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة وبحث الناس عن طرق لزيادة دخلهم.

Credit: Lucky Strike Gold

وكانت أكبر عينة من الذهب عثر عليها كامب عبارة عن قطعة تزن 24 أونصة، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 70 ألف دولار أسترالي (46753 دولارًا أمريكيًا). وقال إنه منذ حوالي 10 سنوات، عثر صديقه على كتلة صلبة من الذهب تزن 600 أونصة.

وتبلغ قيمة غرام واحد (0.035 أوقية) من الذهب حاليًا حوالي 94 دولارًا أستراليًا (63 دولارًا). وأوضح كامب أن "الأمر يستحق البحث عن الذهب".

وفي عام 2020، عثر منقبون عن الذهب في جنوب أستراليا على كتل ضخمة في حقول الذهب التاريخية، بلغت قيمتها 350 ألف دولار أسترالي (250 ألف دولار).

وفي عام 2013، اكتشف باحث هاوٍ عن الذهب ما قُدّر بـ300 ألف دولار في الحد الأدنى.

وأدى اكتشاف رواسب الذهب الغنية في منطقتي بالارات وبنديغو بولاية فيكتوريا في عام 1851، إلى موجة من البحث عن الذهب بأستراليا في خمسينيات القرن التاسع عشر.

وكان من الشائع للباحثين عن الثروة العثور على كتل ضخمة، أكبرها "هولترمان ناغت"، التي كانت تزن أكثر من 200 رطل (90،72 كيلوغرامًا).