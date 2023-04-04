نظرة على صور نادرة تكشف عادات قبلية "غريبة" في إثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من قلب قارة أفريقيا، تعرض قبائل وادي "أومو" البدائية في إثيوبيا واحدة من الثقافات الرائعة في جميع أنحاء العالم.

وهذه القبائل تميز نفسها عن القبائل الأخرى من خلال أنواع الطلاء التي تُوضع على الجسم، والأطباق الدائرية في الأفواه. وتتميز هذه التعديلات والتجميلات الجسدية، بخلفية تراث وأسباب ضاربة في الجذور.

صورة بعنوان "تاج الزهور" Credit: Ahmad Alsaif

وفي هذه السلسلة، والتي عُرضت خلال فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، يصطحبنا المصور السعودي أحمد السيف في رحلة بصرية غنية للتعرّف على قبائل وادي أومو.

قبيلة مرسي Credit: Ahmad Alsaif

ويقول السيف لموقع CNN بالعربية، إنّه أراد تعريف الأشخاص بأسلوب حياة قبائل "أومو" والتركيز على هذه الجماعات الرائعة الفريدة والتغييرات التي تسيطر على الأجيال الجديدة.

صورة بعنوان "المعلم الصغير" Credit: Ahmad Alsaif

ولفت المصور السعودي إلى أنّ فضوله في اكتشاف الثقافات الغريبة عنه، هو ما دفعه لخوض غمار هذه الرحلة إلى المجهول وسبر أغوارها.

وتابع: "الكثير من البحث عن سؤال جال في خاطري: كيف لم تغيرهم سبل العالم الحديث والتمدن".

صورة بعنوان "محارب" Credit: Ahmad Alsaif

ومن وجهة نظر السيف، تتميز هذه القبائل بالانتماء إلى الطبيعة والتكيّف معها، مشيرًا إلى أنّ هذا أكثر ما يميزها.

وأكد السيف أنّه رغم اختلاف بعض موروثاتهم ومعتقداتهم، والتي يكون بعضها غير مألوف على المجتمعات الحديثة، فإنه يجب على الجميع احترامها.

صورة بعنوان "نظرة" Credit: Ahmad Alsaif

وكما هو متوقع، لم يخل توثيق هذه السلسلة من التحديات، إذ أوضح السيف صعوبة الوصول لهذه القبائل، التي تجاور مناطق طبيعية إضافة إلى صعوبة التواصل من خلال اللغة لجمع المعلومات عن أسلوب حياتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم.

وتابع: "لغة الإشارة كانت سيدة الحوار بيني وبينهم".

ولاقت هذه السلسلة إعجاب زوار معرض "إكسبوجر"، إذ لفت السيف إلى أن بعضهم يشاركه الفضول بالمعرفة والإبحار أكثر في خفايا هذه القبائل، مؤكدًا أن "العديد من الزوار وجدوا أن هذه الشعوب تمتلك نظرات قوية تجعلك تنجذب إلى التمعن بالصور".