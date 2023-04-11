بيع وعاء صيني "مهم للغاية" مقابل أكثر من 25 مليون دولار في مزاد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيع وعاء خزفي يبلغ قطره أقل من 11.43 سنتمترّا مقابل أكثر من 25 مليون دولار خلال أسبوع يزخر بمبيعات الأعمال الفنيّة الصينيّة في هونغ كونغ.

ووصفت دار "سوذبي" للمزادات القطعة بكونها "مهمّة للغاية"، وهي تنحدر من مجموعة نادرة من الخزفيّات المزيّنة في ورش بكين الإمبراطوريّة بالقرن الـ18.

وتم إنتاج الوعاء في عهد الإمبراطور يونغ تشنغ الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735 (ولكن يُرجّح أن الرّسم عليه يعود لما بعد وفاته بفترةٍ وجيزة).

حقّق هذا الوعاء أكثر من 25 مليون دولار في المزاد. Credit: Sotheby's

وبيع الوعاء مقابل 25.3 مليون دولار السبت، ويتزينّ بطائري من فصيلة السنونو، وشجرة مشمش مُزهرة، إضافةً لشجرة صفصاف.

كما يشمل تصميمه مقتطفات من قصيدة، يُعتقد أنّ الإمبراطور وانلي، وهو سلف الإمبراطور يونغ تشنغ من سلالة "مينغ"، أمر بكتابتها.

وفي كتيّب المزاد، أفادت خبيرة الخزفيّات، ريجينا كراهل، أنّ الزّخارف التي تُظهر الطيّور والزّهور كانت شائعة في زمن يونغ تشنغ.

وصفت دار "سوذبي" للمزادات هذه القطعة بكونها "مهمّة للغاية". Credit: Sotheby's

كما أنّها أضافت: "صُنِعت القطع المرسومة بزخارف الطّبيعة المتناثرة والدّقيقة كما هو موضّح هنا.. في بكين لفترةٍ قصيرة جدًا فقط"، مشيرةً إلى تواجد غالبية الأمثلة المتبقيّة الآن بمتحف القصر في تايوان.

وشكّلت هذه القطعة ذات مرّة جزءًا من زوجين من الأوعية.

وسُجلت القطعة لأوّل مرّة في أواخر القرن الـ19، وضمن مجموعة جمعها تاجر في شنغهاي، عمل في مجال الشحن يُدعى الكابتن تشارلز أوزوالد ليدل.

وانفصلت القطعتان في عام 1929، لدى بيع كل منهما مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا (يعادل ذلك 9،400 دولار اليوم).

ويتواجد "توأم" الوعاء حاليًا بالمتحف البريطاني في لندن، بحسب ما ذكرته دار "سوذبي".

ومرّ الوعاء الذي بيع السبت على العديد من الأشخاص لمدى عقود، مثل الشخصيّة الأمريكيّة البارزة باربرا هوتون.

وفي عام 2006، اشترت سيّدة الأعمال وهاوية الجمع، أليس تشنغ، الوعاء مقابل رقم قياسي آنذاك، بلغ 19.3 مليون دولار.

وكان الوعاء من بين القطع البارزة المعروضة ضمن سلسلة مبيعات الرّبيع لدار مزادات "سوذبي"، وهي سلسلة من المزادات المُنظّمة بمناسبة مرور 50 عامًا على إطلاق نشاطات دار المزادات في آسيا.