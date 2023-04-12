دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتعل مايكل جوردان في عام 1998، الحذاء الرياضي الشهير "Air Jordan 13" باللونين الأسود والأحمر، وحقّق الفوز لفريقه بولز خلال المباراة الثانية من نهائيات بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، وصُنّف الحذاء الرياضي الآن بأنه الأغلى الذي بيع في مزاد.

وبلغ سعر الحذاء الرياضي 2،2 مليون دولار أمريكي، في مزاد نظمته دار سوزبي للمزادات بمدينة نيويورك الأمريكية، متخطيًا بذلك الرقم القياسي السابق، 1،47 مليون دولار أمريكي، الذي حققه مبيع زوج حذاء رياضي لجوردان، "Nike Air Ships"، ارتداه ببداية مساره الرياضي، في مزاد عام 2021.

ووتمّت عملية البيع خلال "عام جوردان" (Jordan Year ) في إشارة إلى رقم 23 للقميص الذي يرتديه جوردان، نجم NBA.

وفي يناير/ كانون الثاني، أقامت "Air Jordan" شراكة مع دار سوزبي للمزادات من خلال مزاد لبيع 13 زوجًا من الأحذية الرياضية التي صمّمت في مناسبة ذكرى مغني الراب الأمريكي "The Notorious B.I.G". وفاق مبيع جميع القطع التقديرات المرتفعة البالغة 5000 دولار أمريكي محققًا أضعاف هذا الرقم، وبلغ السعر الأعلى للمبيع 32 ألف دولار أمريكي.

وغالبًا ما يُشار إلى حفل وداع جوردان لشيكاغو بولز باسم "الرقصة الأخيرة"، بعد عنوان فيلم وثائقي من "ESPN" و"Netflix" وثّق الموسم. وكان جوردان أعلن تقاعده (الثاني) قبل أسابيع من النهائيات، ما أدى إلى أن تصبح سلسلة من ست مباريات ضد يوتا جاز الأكثر مشاهدة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، بناءً على تقييمات نيلسن التلفزيونية. ثم عاد جوردان لاحقًا للعلب مع فريق واشنطن ويزاردز بين عامي 2001 و2003، لكنه لم يحقق الفوز ببطولة أخرى.

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وأفاد براهم واتشتر، رئيس ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة لدى دار سوذبي، في بيان صحفي: "لقد أثبتت تذكارات مايكل جوردان الرياضية أنها أكثر العناصر المرغوبة في السوق". وتابع: "لكن القطع التي ارتداها في موسم الرقصة الأخيرة حققت انتشارًا وحجم مبيع أكبر كما بيّنت لنا أرقام البيع القياسية لقميصه Game 1، في عام 2022".

وعقب المباراة الثانية، وقّع جوردان على حذائه الرياضي، وقدمه كهدية لجامع الكرات، في غرفة تبديل الملابس، بحسب ما ذكرته دار سوزبي للمزادات.

وقد كان حذاء "Air Jordan 13" الرياضي ضمن حدث لبيع تذكارات رياضية أطلق عليه اسم "فيكتوريام"، الذي تضمن قطعًا ارتداها رياضيون منهم توم برادي، وكوبي براينت، وروجر فيدرر. كما تم تضمين المزاد الذي تمّ على مرحلتين، العديد من القطع لجوردان، بينها قميص بولز 1998 الذي ارتداه في اللعبة، وزوج من حذاء "Air Jordan 1s" في عام 1985، وحققا تباعًا، 508 آلاف دولار، و127 ألف دولار.

وبين القطع الأخرى التي حققت أرقامًا عالية، قمصان لوس أنجلوس ليكرز لكوبي براينت، التي بيعت بأكثر من 406 آلاف دولار، وقميص ارتداه نجم كرة القدم الراحل بيليه بأول ظهور له في نيويورك كوزموس في عام 1975، الذي فاق مبيعه 177 ألف دولار.