بين أكثر من 7 آلاف صورة.. إليكم “أجمل صورة للطبيعة” فازت في هذه المسابقة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن منظموا حفل جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي، الخميس، فوز إدغار مارتينز بالجائزة الأولى، نتيجة الصور التي كرّم صديقه الذي قُتل في الحرب الأهلية الليبية، عام 2011.

وحصل مارتينز على لقب مصور عام 2023، عن سلسلة "حربنا"، التي تصوّر أشخاصًا ليبيين يُذكرونه بالمصور الصحفي الراحل أنطون هامرل، أثناء تغطيته للصراع.

واستلم مارتينز جائزة قدرها 25 ألف دولار، بحسب البيان.

ووصف تجربته بكونها "عاطفية للغاية".

وتابع: "سأُكرّم صديقي على المسرح العالمي وألفت الانتباه إلى محنة الأسرة للعثور على رفاته".

صورة من سلسلة "حربنا" الفوتوغرافية، للفائز إدغار مارتينز. Credit: Credit: Edgar Martins

وبحسب بيان صحفي صادر عن منظمي الجوائز، المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، اختار مارتينز شخصياته لأنها إمّا تُشبه هامرل، الذي قُتل على يد القوات الموالية للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، أو لديهم معتقدات مشابهة، أو لأنهم ذكّروا مارتينز به في مراحل مختلفة من صداقتهم.

وتشمل الصور مقاتلين سابقين ومدنيين من جانبَي الصراع الذي دام ثمانية أشهر، والذي شهد الإطاحة بالقذافي من قبل المتمرّدين المناهضين للحكومة.

وفي بيان، وصف رئيس الجائزة، مايك ترو، المشروع بأنه "مجموعة صور شخصية قوية".

وتم اختيار مارتينز بين الفائزين بالجوائز السنوية العشر في فئات تشمل مواضيع مختلفة، بينها الرياضة، والمناظر الطبيعية، والبيئة.

وفي عامها السادس عشر، جذبت الجوائز أكثر من 415 ألف مشاركة عام 2023، وأكثر من 180 ألف منهم مؤهلون لفئات المسابقة.

وقال المنظمون إن مسابقة هذا العام شهدت أكبر عدد من المشتركين في تاريخها.

فاز المصور الصيني فان لي بفئة الهندسة المعمارية والتصميم عن صوره لمصنع إسمنت مهجور. Credit: Fan Li

وبين الفائزين في فئات أخرى المصور الصيني فان لي، الذي تم تكريمه لتصويره مصنع إسمنت مهجور،

فازت الممثلة البريطانية هيو كينسيلا كننغهام، التي أرّخت أعمال ناشطات حقوق المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن فئة المشاريع الوثائقية. Credit: Hugh Kinsella Cunningham

وهيو كينسيلا كننغهام من المملكة المتحدة، التي وثقن=ت عمل الناشطات في مجال حقوق المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

حصل المصور ال بيلو على الجائزة الأولى في فئة الرياضة عن سلسلته حول كيلسي وايتمور، أول لاعبة بيسبول تلعب في دوري المحترفين فقط من الذكور. Credit: Al Bello/Getty Images

والمصور الأمريكي آل بيلو، عن سلسلته عن أول لاعبة بيسبول تلعب في دوري المحترفين المكوّن من ذكور فقط.

وأعلن المنظمون عن الفائزين بجوائز عدة أخرى الخميس. وفي الوقت نفسه، كرّمت جائزة الاستدامة عمل المصور البيئي، أليساندرو سينك.