هل يمكنك رصد الصائمين؟ إماراتي يوثق صورة ساحرة لإفطار جماعي برمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر لهذا المشهد من بعيد، قد تعتقد أنّك تنظر إلى زخارف فسيفسائيّة محاطة ببروازٍ أنيق، ولكن عند التّمعن فيه، ستلاحظ شيئًا آخر.

وتُظهر الصّورة المئات من الصّائمين وهم يتناولون وجبة الإفطار في ساحة إحدى مساجد إمارة الشّارقة بدولة الإمارات، الأسبوع الماضي.

وثّق المصور، هشام خميس بن سويف، هذا المشهد الساحر في الإمارات العربية المتحدة. Credit: Hisham Binsuwaif

ودفعت جماليّات هذا الحدث المصوّر الإماراتي الهاوي، هشام خميس بن سويف، لتوثيقه بطائرة "درون".

يمكنك رؤية الصائمين عند تكبير الصورة. Credit: Hisham Binsuwaif

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال بن سويف: "لطالما كان توثيق طريقة توزيع الإفطار في المساجد يستهويني.. كما أنّه (يلعب) دورًا أساسيًا في زيادة روابط المحبّة والعطاء بين أفراد المجتمع".

وثق المصور هذه المشاهد الخلابة بطائرة "درون" في إحدى مساجد الشارقة. Credit: Hisham Binsuwaif

وأضاف المصور الإماراتي: "ينعكس هذا الأمر بجماليّة التّنسيق والتّرتيب من بداية دخول الصائمين إلى المسجد، لحين وقت الإفطار. وهذا ما دفعني إلى تصوير وإبراز هذا الحدث الرّمضاني".

انبهر الإماراتي من جماليات تنسيق وترتيب الصائمين في المكان. Credit: Hisham Binsuwaif

ولم يتوقّع المصور أن تحظى هذه الصورة بإعجاب الكثيرين، وخصوصًا أنها تتكرّر سنويًا في رمضان، بحسب تعبيره، ولكنّه تفاجأ بانتشارها عبر مختلف مواقع التّواصل الاجتماعي.

تزداد روابط المحبّة والعطاء بين أفراد المجتمع خلال وجبات الإفطار الجماعية، بحسب ما ذكره المصور. Credit: Hisham Binsuwaif

ورأى المصوّر أن ما أثار الانتباه يتمثل بظهور المشهد كـ"لوحة أو سجّادة من الأعلى، إلا إذا قمت بتكبير الصّورة لتوضيح العناصر الموجودة فيها".

Credit: Hisham Binsuwaif

ويُعتبر بن سويف شغوفًا بشأن توثيق المشاهد الجويّة بالـ"درون" لما فيها من متعة وتحدّي، إلى جانب كونها فرصةً لإظهار مواقع جديدة في البلاد، وفقًا لما ذكره.