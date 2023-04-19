هل يمكنك رصد الصائمين؟ إماراتي يوثق صورة ساحرة لإفطار جماعي برمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند النظر لهذا المشهد من بعيد، قد تعتقد أنّك تنظر إلى زخارف فسيفسائيّة محاطة ببروازٍ أنيق، ولكن عند التّمعن فيه، ستلاحظ شيئًا آخر.
وتُظهر الصّورة المئات من الصّائمين وهم يتناولون وجبة الإفطار في ساحة إحدى مساجد إمارة الشّارقة بدولة الإمارات، الأسبوع الماضي.
ودفعت جماليّات هذا الحدث المصوّر الإماراتي الهاوي، هشام خميس بن سويف، لتوثيقه بطائرة "درون".
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال بن سويف: "لطالما كان توثيق طريقة توزيع الإفطار في المساجد يستهويني.. كما أنّه (يلعب) دورًا أساسيًا في زيادة روابط المحبّة والعطاء بين أفراد المجتمع".
وأضاف المصور الإماراتي: "ينعكس هذا الأمر بجماليّة التّنسيق والتّرتيب من بداية دخول الصائمين إلى المسجد، لحين وقت الإفطار. وهذا ما دفعني إلى تصوير وإبراز هذا الحدث الرّمضاني".
ولم يتوقّع المصور أن تحظى هذه الصورة بإعجاب الكثيرين، وخصوصًا أنها تتكرّر سنويًا في رمضان، بحسب تعبيره، ولكنّه تفاجأ بانتشارها عبر مختلف مواقع التّواصل الاجتماعي.
ورأى المصوّر أن ما أثار الانتباه يتمثل بظهور المشهد كـ"لوحة أو سجّادة من الأعلى، إلا إذا قمت بتكبير الصّورة لتوضيح العناصر الموجودة فيها".
ويُعتبر بن سويف شغوفًا بشأن توثيق المشاهد الجويّة بالـ"درون" لما فيها من متعة وتحدّي، إلى جانب كونها فرصةً لإظهار مواقع جديدة في البلاد، وفقًا لما ذكره.