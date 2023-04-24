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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح واحد من أكبر المنازل التي صمّمها المهندس المعماري الأمريكي الشّهير، فرانك لويد رايت، معروضًا للبيع الآن في مقابل 8 ملايين دولار.

ويقع القصر، الذي أُطلق عليه اسم "Westhope"، في تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وتبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربع.

وصمّم رايت المنزل في عام 1929 من أجل قريبه، ريتشارد لويد جونز، والذي كان يعمل كناشر في جريدة "تولسا تريبيون" آنذاك.

وأُضيف المنزل إلى السّجل الوطني للأماكن التاريخيّة في عام 1972.

صمّم المعماري الأمريكي الشّهير، فرانك لويد رايت، المنزل في عام 1929. Credit: Sarah Strunk

ويُعرض العقار المترامي الأطراف في السّوق بعد مشروع ترميم استمر لعامين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتضمّنت العمليّة إصلاح واجهته، وتحديث المطبخ، والتّخلص من الأرضيّات المغطّاة بالسّجاد، وترميم المسبح.

ويتكوّن الجزء الخارجي في المنزل من أكوامٍ من الكتل الخرسانيّة المزخرفة، إضافةً إلى 5،200 لوح زجاجي يوفّر غرفًا مشمسة، وإطلالات على المناظر الطبيعيّة المحيطة به.

ويحتضن المنزل 5 غرف نوم، و4 حمامات، كما تشتمل صفقة البيع على بعض الأثاث الخشبي الأصلي.

أصبح المنزل معروضًا للبيع. Credit: Sarah Strunk

ولا تزال المنازل التي صممها رابت وعددها حوالي 400 منزل موجودة حتّى يومنا هذا، مع كون غالبيتها مملوكة بشكلٍ خاص، ولكنّها غالبًا ما تظهر في السّوق مجددًا.

وفي فبراير/شباط، بِيع المنزل الوحيد المطل على المحيط في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لرايت في مقابل 22 مليون دولار، وفقًا لـ "SFGate"، ولكن سبق أن عُرِضت منازل أخرى مقابل أسعار معقولة بشكلٍ أكبر.

خضع المنزل لعملية ترميم استمرّت لعامين. Credit: Sarah Strunk

وفي سبتمبر/أيلول، عُرِض منزل في "ماونت بليزانت" بولاية ويسكونسن الأمريكية صمّمه رايت في عام 1956، ويتكوّن من 6 غرف نوم، في السّوق لأوّل مرّة.

وبِيع المنزل مقابل أكثر من مليون دولار بقليل.

وفي يناير/كانون الثاني، بِيع منزل آخر من تصميمه يتكونّ من 3 غرف نوم في "أوك بارك" بإلينوي مقابل 485 ألف دولار.

وسيُباع منزل "Westhope" بواسطة شركة "سوذبي" للعقارات الدوليّة.

وأشارت قائمة الشركة إلى تصميم رايت عددًا قليلاً من المنازل المبنية من الكتل الخرسانيّة بهذه الطريقة، ويعني ذلك أن هذا العقار عبارة عن "جوهرة رائعة نادرة".