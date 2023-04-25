كيف تبدو صورة "سيلفي" عبر حقب تاريخية مختلفة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف كان سيتعامل البشر القدامى مع هاتفٍ ذكي في حال تمكّنوا من الحصول عليه خلال الفترة الزمنية التي عاشوا فيها؟ وهل سيلوذون بالفرار خوفًا من هذه الأداة الصّغيرة والغريبة، أم هل ستنتابهم مشاعر الفضول لتفقّد أسرار هذا الجهاز؟

ورغم أنّنا لن نعرف نتيجة هذا السيناريو التخيلي، إلا أن الفنان الرقمي الأمريكي الفلبيني الأصل، جي إم كيلجور، تخيّل لمحة عمّا كان سيبدو عليه الأمر عبر سلسلة فوتوغرافيّة مصنوعة بالذّكاء الاصطناعي تُدعى "Time Period Selfies"، تم تداولها بشكلٍ واسع عبر الإنترنت.

تخيل فنان رقمي ما تبدو عليه صور "السيلفي" عبر عصور مختلفة. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

من المصريين القدامى إلى رجال الكهوف

وعند التّفكير بالجنود، ومحاربي السّاموراي، أو حتّى رجال الكهوف، فإن كُتُب التّاريخ غالبًا ما ترسمهم بطابعٍ جِدّي.

ويعرض كيلجور مشاهد مختلفة وأكثر عفويّة لأشخاصٍ من حقباتٍ متنوّعة، وهم يلتقطون صور "السّيلفي" بابتساماتٍ عريضة، ومنهم مجموعة من المحاربين المصريين القُدامى برماحهم، وخوذهم، ودروعهم.

تُعد هذه الصور جزءًا من سلسلة تُدعى "Time Period Selfies" للفنان الأمريكي، جي إم كيلجور. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال كيلجور: "أتى مصدر إلهامي للمشروع من افتتاني بفكرة السّفر عبر الزمن"، موضحًا أن سلسلة أفلام "العودة إلى المستقبل" (Back to the Future) الشّهيرة تُعتبر من الأعمال السينمائيّة المفضّلة لديه.

استكشف الفنان أزمنة مختلفة في وجهات متعدّدة، ومنها مصر القديمة. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

واستخدم الأمريكي برنامجًا يُدعى "Midjourney V5"، لتشكيل هذه الصّور المصنوعة بالذّكاء الصّناعي.

ولفت المشروع، الذي شاركه كيلجور عبر حسابه في موقع "Reddit" اهتمام العديد من الأشخاص والمنصّات عبر الإنترنت.

استخدم الفنان برنامجًا يُدعى "Midjourney V5" لتشكيل هذه الصّور. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

وعندما يأتي الأمر للتّاريخ، غالبًا ما يشعر الأشخاص بأنّهم يشاهدون الأحداث من مسافةٍ بعيدة، وقد يكون من الصّعب تشكيل أي اتّصال حقيقي مع الأشخاص في الماضي، وفقًا لما ذكره الفنّان.

صورة تخيليّة لمجموعة من محاربي الساموراي في اليابان. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

ولذلك، يمكن لأمرٍ بسيط مثل صورة "سيلفي" أن تكون أداة قويّة في توفير سياق ذات صلة بنا، ويسهل التعرّف عليه لمساعدتنا في "رؤية هؤلاء الأشخاص كأكثر من مجرّد أسماء في كُتُب التّاريخ".

صورة "سيلفي" لمجموعة من رجال الكهوف. Credit: Reddit:_m0us316_ Instagram:@ai.droid.artisan

وأكدّ كيلجور أن "البشر كائنات اجتماعيّة بالفعل، والتقاط صورة مع الأصدقاء والأحبّاء هو أمر عالمي وصالح لكل زمان. ورؤية هذه الصّور لأشخاص يبتسمون من فترات زمنيّة مختلفة، يمكن أن يساعدنا في إدراك أنّ الأشخاص الذين عاشوا في تلك الأزمنة كانوا مثلنا تمامًا".