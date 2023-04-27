تمثال نصفي للملك تشارلز الثالث من الشوكولاتة..احتفالا بالتتويج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن تمثال نصفي للملك البريطاني تشارلز الثالث، مصنوع بحجمه الطبيعي من الشوكولاتة، ويزن 23 كيلوغرامًا، خلال احتفال علامة Celebrations التجارية للحلوى بمناسبة التتويج المقبل.

وأفادت شركة Celebrations في بيان صحفي الأربعاء، أنّ فريقًا من النحاتين وصانعي الشوكولاتة بقيادة صانعة الشوكولانة الرئيسية جنيفر ليندسي-كلارك، احتاجوا إلى 130 ساعة توزّعت على أربعة أسابيع لصنع التمثال، واستخدموا أكثر من 17 لترًا (4.5 غالونًا) من الشوكولانة المذوّبة. أي ما يعادل حوالي 2875 قطعة شوكولانة احتفالية فردية.

وتم تصميم قطع الكتف المزخرفة التي تزين زي الملك من شوكولاتة Twix، وMilky Way، وGalaxy، وBounty، وزيّن طوق الملك بحبات Maltesers Teasers.

كما استخدم كل نوع من الشوكولانة الذي تصنّعه Celebrations، ضمنًا Snickers، لصنع الميداليات التي تزيّن صدره.

Credit: Joe Pepler/PinPep

وتساءلت إميلي أوين، مديرة العلامة التجارية الرئيسة لدى Celebrations، في البيان: "أليست هذه الطريقة المثلى للاحتفال بهذه اللحظة في تاريخ بريطانيا من خلال تخليد الملك تشارلز الثالث باستخدام الحلوى التي تتشارك الأمة حبها"، مضيفة أن الفريق "مسرور بالنتيجة النهائية".

وأوضحت أنّ "الفريق راجع ساعات من الفيديوهات والصور للملك بغية تجسيد صورته الحقيقية. وأتى التماثل (مع الملك) في نهاية المطاف مدهشًا. تتمحور Celebrations حول جمع الناس معًا، ويسعدنا أن نشارك هذه المناسبة مع العديد من محبي الشوكولاتة في أنحاء البلاد".

وسيتم عرض التمثال النصفي المصنوع من الشوكولاتة في بلدة سلاو، الواقعة جنوب شرق إنجلترا، في مقر شركة مارس ريغلي الرئيسي بالمملكة المتحدة، التي تملك علامة Celebrations التجارية.

وسيتم تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو/ أيار في وستمنستر آبّي بلندن.