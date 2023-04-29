بعد ضبطها مع تجّار المخدرات.. غنائم فاخرة تحت مطرقة البيع بفرنسا

ماسة مذهلة وردية اللون قد تحقّق أكثر من 21 مليون دولار في مزاد

نسخة “غير قابلة للحرق” من كتاب شهير للبيع في مزاد علني.. مما صُنعت؟

أصولها من خارج هذا العالم.. ماسة سوداء نادرة جاءت من الفضاء تُعرض للبيع بمزاد علني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيارة "لامبورغيني" بيضاء اللون.. وحقائب "لوي فيتون".. وساعات "رولكس".. إحدى الغنائم الفاخرة التي تمّت مصادرتها من تجّار المخدرات، وبيعت في مزاد علني خلال "عملية بيع استثنائية"، من قبل الدولة الفرنسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونظمت وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (Agrasc)، بالتعاون مع الإدارة الوطنية لتدخلات الدولة في مجال الممتلكات (DNID) المزاد الثلاثاء، وحقق حوالي 1.5 مليون يورو، أي 1.65 مليون دولار.

وشكّل مشهدًا غير مألوف في قصر العدل التاريخي في باريس، الذي يضم محكمة الاستئناف بباريس.

في هذا الإطار قال مديرا Agrasc وDNID، نيكولا بيسون وآلان كوميي في بيان منشور في كتالوغ البيع إنّ "المزاد حدث شائع". وأنّ "مزاد Domaine (البضائع التي هي ملك للدولة) أمر شائع أيضًا. لكن المزاد الذي تنظمه Agrasc وDomaine معًا يعتبر حدثًا نادرًا".

ويذكر أنه أجريت مبيعات مماثلة في الماضي.

لكن، سيتم التبرع بجميع العائدات لأول مرة إلى البعثة المشتركة بين الوزارات، لمكافحة المخدرات والسلوك الإدماني.

وجمع المزاد 1.46 مليون يورو، ضمنًا 185 ألف يورو من مزايدين في الخارج، بحسب تغريدة لـAgrasc.

صورة تعرض مجموعة من أحذية المصممين، التي تشمل أحذية رياضية وأحذية ذات كعب عالي. Credit: EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images

وشملت العناصر الأخرى في المزاد، الذي عرض 277 قطعة، أحذية عالية الكعب من تصميم "إيف سان لوران"، و"كريستيان لوبوتان"، و"جيمي شو"، وأحذية رياضية، ومجموعة من السيارات والدراجات النارية.

وكانت القطعة الأكثر إثارة في المزاد، سيارة "لامبورغيني" بيضاء اللون من طراز عام 2017، التي بيعت بمبلغ 138 ألف يورو، أي 152 ألف دولار.