تفاعل على إطلالة السعودية رجوة آل سيف خلال لقاء ولي العهد الأردني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من إطلالة السعودية، رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية، عمًان.

وبرزت رجوة آل سيف بين الحضور خلال حوار مع خطيبها الأمير الحسين ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات".

ويذكر أن الديوان الملكي الأردني، أعلن موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف في الأول من حزيران 2023.

وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أبرز نشطاء مقاطع فيديو لموكب ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية، رجوة آل سيف، ويظهر في مقطع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء.