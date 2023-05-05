كيف سينتقل الملك تشارلز الثالث إلى حفل تتويجه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد العاصمة لندن لحفل تتويج ملك بريطاني جديد، الملك تشارلز الثالث، ويتجلّى ذلك في التقاليد، والعناصر المستخدمة التي تشمل بعضًا من أكثر كنوز الأمة قيمة، مثل عربات الموكب الملكي.

وسيكون هناك موكبان يعبران لندن السبت في 6 مايو/ أيار، أحدهما يقلّ الملك تشارلز والملكة كاميلا لمراسم التتويج في دير وستمنستر، والآخر يعود بهما إلى قصر باكنغهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء المراسم التاريخية.

من المقرّر أن تبدأ مراسم التتويج عند الساعة 11 صباحًا (6 صباحًا بالتوقيت الشرقي) ومن المتوقع أن يستمر حوالي ساعتين.

ستبدأ المواكب بالتوجه إلى دير وستمنستر وفق الترتيب التالي: في البداية القادة الدينيون، يتبعهم ممثلون عن كل من المناطق التي يحكمها الملك.

عربة اليوبيل الماسي، 2010

تبدأ المراسم عند انتقال الملك تشارلز والملكة كاميلا من قصر باكنغهام إلى دير وستمنستر.

في انحراف طفيف عن التقاليد، سيقوم الثنائي بركوب عربة اليوبيل الماسي التي تجرّها ستة خيول رمادية.

يرافقهما على المسار الممتد على مسافة 1.3 ميل الحرس الخاص بالملك، "الأكثر ثقة".

صُنعت العربة في أستراليا عام 2010، وتسلّمتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2014.

يتميز داخل العربة بتنجيد من الحرير باللون الأصفر الفاتح ومزخرف بعناصر ترتبط ببريطانيا وتاريخها.

عربة الدولة الذهبية، 1762

بعد التتويج، سينتقل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى القصر في موكب تتويجي على متن عربة الدولة الذهبية التي استُخدمت في كل تتويج، منذ عهد وليام الرابع عام 1831.

ويعود تاريخ تصنيعها إلى 260 عامًا، ويبلغ طولها سبعة أمتار وارتفاعها 3.6 أمتار وتزن أربعة أطنان مترية.

سيسير الموكب التتويجي على الطريق عينه، لكن بحجم أكبر بكثير من الموكب الأول السابق للمراسم التتويجية.

وسيضم "قوات مسلحة من جميع أنحاء الكومنولث والأقاليم البريطانية الخارجية، وجميع خدمات القوات المسلحة للمملكة المتحدة، إلى جانب حرس الجسم السيادي والرجال الملكيين للماء"، وفقًا للبيت الملكي.

وقالت سالي غودسير، أمينة الفنون الزخرفية لدى أمانة المجموعة الملكي، إنّ العربة الكبرى الفاخرة التي صنّعت قبل 260 عامًا، ويبلغ طولها سبعة أمتار وارتفاعها 3.6 أمتار وتزن أربعة أطنان مترية، يمكن استخدامها فقط بسرعة بطيئة "ما يضفي روعة وجلالة على هذا الموكب الملكي العظيم".

وأضافت: "هناك عدد قليل جدًا من الأنظمة الملكية التي استطاعت الاحتفاظ بعربات قابلة للعمل بهذا العمر، وبالتالي فهي عنصر مميز للغاية يستحق المشاهدة".