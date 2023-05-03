مع اقتراب مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.. إليكم مسار موكب الاحتفالات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— مع وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/أيلول، أصبح تشارلز الثالث ملكًا على الفور، في الأيام التي تلت ذلك، تم إعلانه رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا، والآن، بعد أشهر من الاستعدادات المضنية تستعد العاصمة لندن وسط حالة من التأهب القصوى لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمي.

من المقرر أن تتم مراسم التتويج صباح يوم السبت 6 مايو/أيار في كنيسة “وستمنستر أبي“، حيث يتاح للجمهور مشاهدة الموكب على طول طريق بطول 1.3 ميل من قصر باكنغهام إلى "ويستمنستر".

وسيستقل الملك تشارلز وزوجته كاميلا عربة «اليوبيل الماسي» إلى كنيسة وستمنستر، سيتحرك الموكب من قصر باكنغهام عبر الطريق الطويل والمستقيم المؤدي من القصر، عبر قوس الأميرالية، ثم يستديرون يمينًا بمحاذاة “وايت هول” وحول ساحة البرلمان قبل أن تنتهي رحلتهما إلى الكنيسة في الساعة 11 صباحًا.

في طريق العودة، سيسلكون نفس الطريق في الاتجاه المعاكس، لكن الموكب سيكون أكبر بكثير وأبطأ وأعظم - لأسباب منها أنهما سيستقلان العربة الملكية الذهبية. كما سينضم أعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى هذا الموكب، بالإضافة إلى حوالي 4000 عسكري.