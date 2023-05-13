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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد شرائهما من متجر توفير في لندن مقابل 25 دولارًا، تبينّ أن تاريخ جرتان يعود إلى عهد أسرة تشينغ في القرن الثامن عشر، ويمكن بيعها بمبلغ يصل حد 50 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 62,700 دولار.

وستُعرض الجرتان من نمط دوكاي الصيني الإمبراطوري "اللوتس والأقحوان" للبيع في دار روزبيري للمزادات بلندن، في 16 مايو/ أيار.

ويعتبر طراز دوكاي تقنية لطلاء الخزف.

وقال بيل فورست، المدير المساعد ورئيس قسم الفنون الصينية واليابانية وجنوب شرق آسيا لدى روزبيري، لـCNN، الخميس، إنّ الجرتان قد استُخدمتا في عهد أسرة مينغ السابقة، حيث تم تحديد التصاميم باللون الأزرق قبل أن يتم تزجيجها.

وتابع أن الخزف الإمبراطوري الصيني "نادر"، وكلّفت صناعته فقط للمحكمة الإمبراطورية.

تُعرف تقنية الرسم المستخدمة على الجرار بـ"دوكاي". تصوير: ‏Roseberys Fine Art Auctioneers & Valuers

وتعرض الجرتان اللتان رسم عليهما رؤوس زهور أقحوان متفتحة، وأوراق لوتس متعرجة بألوان حمراء، وصفراء، وخضراء زاهية، مطلية بالمينا.

وأوضح فورست أن بائع الجرتان، الذي تكتّم عن ذكر اسمه، هو "جامع شغوف" للقطع الخزفية.

وقال: "أعتقد أن أي شخص يكون بحضرة الخزف الصيني الإمبراطوري، بغض النظر عن خبرته، سيشعر بالانجذاب إليه".

وأدرك البائع في المزاد أهمية القطعة الخزفية عندما أجرى بحثًا عن نقش "تشيان لونغ"، وهو موجود على ملصق قاعدة إحدى الجرتين.

صورة تعكس ختم Qianlong على قاعدتي الجرار. Credit: Roseberys Fine Art Auctioneers & Valuers

وكان تشيان لونغ رابع إمبراطور لأسرة تشينغ، وحكم لمدة ستة عقود.

وقال فورست: "يعتصر قلبي عندما أقرأ عن بيع قطع صينية مقابل مبلغ زهيد".

ولكن، أضاف أنّ البورسلين الصيني مجال متخصص للغاية، ويمكن مسامحة العاملين في الجمعيات الخيرية لقلة خبرتهم. ومع ذلك، قال فورست إن البائع سيتبرع "بجزء كبير" من الأرباح للمؤسسة الخيرية التي تمتلك متجر التوفير.

وتم بيع جرار بتصميم مماثل في مزادات سابقة.

وبيع زوج مع أغطيتهما لدى دار سوزبي للمزادات في لندن مقابل 277,200 جنيه إسترليني، أي حوالي 347,000 دولار، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.