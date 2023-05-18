أبرز إطلالات السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السنيمائي 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود مهرجان كان السينمائي، الذي يعد الأكثر سحرًا بين مهرجانات السينما في العالم، هذا العام بدورته الـ76.

وخلال الـ11 يومًا المقبلة، سيشهد شارع "لا كروازيت" عروض أفلام حصرية من إخراج أشهر الأسماء في هوليوود.

وسيستقبل مشاهير الصف الأول على سجادته الحمراء الأشهر في صناعة الأفلام.

هذا العام، يخوض عدد من الممثلين تجربتهم الأولى في مهرجان "كان"، ما يعني البحث عن دخول لافت للأنظار في عالم الأزياء.

وعلى جري العادة، تعد الأزياء في هذه الفعاليات وسيلة رئيسية للتواصل تأتي مع رهانات عالية.

يوم الثلاثاء، قام الممثل الأمريكي جوني ديب بأول ظهور له في مهرجان "كان" منذ قضية التشهير الشهيرة ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، عام 2022.

لإطلالته المثيرة للجدل، اختار ديب بدلة سوداء متواضعة، وقميصًا عالي العنق، ونظارات شمسية ذات لون أزرق.

وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، سارت على السجادة الحمراء لقصر المؤتمرات والمعارض في كان، أيقونات الموضة من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، إلى الأميرة الراحلة ديانا.

وفيما يلي، إليكم بعض من أبرز إطلالات المبهرة التي خطت على سجادة "كان" الحمراء هذا الأسبوع.

كاثرين زيتا جونز

خطفت كاترين زيتا جونز الأنظار بإطلالتها بفستان باللونين الأحمر والأرجواني لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب. Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Campari

نعومي كامبل

وصلت نعومي كامبل بفستان مطرز من دار الأزياء الفرنسية "سيلين"، مرتدية زوجًا من النظارات الشمسية البيضاء. Credit: Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Campari

جوني ديب

Credit: Andreas Rentz/Getty Images

أليساندرا أمبروسيو

عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب Credit: Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

فان بينغبينغ

ارتدت الممثلة الصينية فان بينغبينغ فستانا لكريستوفر بو مزخرفا من دون حمالات مزينًا برسومات نمور. Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

فيكتوريا بونيا

عارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

هيلين ميرين