أبرز إطلالات السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السنيمائي 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود مهرجان كان السينمائي، الذي يعد الأكثر سحرًا بين مهرجانات السينما في العالم، هذا العام بدورته الـ76.
وخلال الـ11 يومًا المقبلة، سيشهد شارع "لا كروازيت" عروض أفلام حصرية من إخراج أشهر الأسماء في هوليوود.
وسيستقبل مشاهير الصف الأول على سجادته الحمراء الأشهر في صناعة الأفلام.
هذا العام، يخوض عدد من الممثلين تجربتهم الأولى في مهرجان "كان"، ما يعني البحث عن دخول لافت للأنظار في عالم الأزياء.
وعلى جري العادة، تعد الأزياء في هذه الفعاليات وسيلة رئيسية للتواصل تأتي مع رهانات عالية.
يوم الثلاثاء، قام الممثل الأمريكي جوني ديب بأول ظهور له في مهرجان "كان" منذ قضية التشهير الشهيرة ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، عام 2022.
لإطلالته المثيرة للجدل، اختار ديب بدلة سوداء متواضعة، وقميصًا عالي العنق، ونظارات شمسية ذات لون أزرق.
وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، سارت على السجادة الحمراء لقصر المؤتمرات والمعارض في كان، أيقونات الموضة من الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، إلى الأميرة الراحلة ديانا.
وفيما يلي، إليكم بعض من أبرز إطلالات المبهرة التي خطت على سجادة "كان" الحمراء هذا الأسبوع.
كاثرين زيتا جونز
نعومي كامبل
جوني ديب