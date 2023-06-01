ما سرّ البدلة التي ارتداها ولي عهد الأردن بحفل زفافه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت مراسم حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، والسعودية رجوة السيف في قصر زهران.

وقام ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله باستقبال الضيوف في قصر زهران، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول أخرى، وأفراد عائلة السعودية رجوة السيف.

وارتدى الأمير الحسين بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه. وصُممت أكمام البدلة بشكل يُشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

ووصلت رجوة السيف يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف، واستُخدمت مؤخرا من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.