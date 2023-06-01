دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشهد العاصمة الأردنية عمان، مراسم عقد قران ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، والسعودية رجوة السيف، وذلك في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردن، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

وفيما يلي، إليكم المركبات التي تقل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة السيف خلال مراسم الزفاف الملكي

المركبة التي تقل رجوة السيف إلى قصر زهران: سيارة رولز رويس فانتو V

تصل رجوة السيف إلى قصر زهران، حيث موقع عقد القران، تقلها سيارة "رولز رويس فانتو V " موديل عام 1968، والتي صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف، واستُخدمت مؤخرًا من قبل ملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله خلال حفل عيد الاستقلال، وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث (الأمير حينها) إلى الأردن.

سيارة الموكب الرئيسية: رينج روفر من "وود اند بيكيت" موديل عام 1984

بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، ستقل ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة السيف من قصر زهران، وصولا إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر سيارة "رينج روفر" موديل عام 1984، وهي السيارة ذاتها التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. وصُنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية "وود آند بيكيت". واستخدم الملك الحسين، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبتراء ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

وتُعد شركة "وود اند بيكيت" متخصصة في تصنيع السيارات البريطانية بميزات فاخرة وفريدة من نوعها.

وقد أدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف ولي عهد الأردن، وخضعت للتجديد ميكانيكيا في الأردن مع إعادة طلاء وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف للسماح بمشاهدة أفضل. وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع "كاربوريتر" مزدوج.

وارتبط الموكب الأحمر بالمناسبات والفعاليات ذات الأهمية في الأردن. وفي عهد ملك الأردن عبد الله الأول، كانت تسنُخدم الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال هكذا إلى أن بدأ استخدام السيارات.

ويُعد ارتداء الشماغ الأحمر والأبيض جزءا من الموكب بالإضافة إلى مرافقة ثماني سيارات من طراز "لاند روفر" و11 دراجة نارية، وفي بعض المناسبات كانت تُستخدم الخيول والإبل، بالإضافة إلى فرقة القوات المسلحة التي تعزف القربة في مثل هذه المناسبات.