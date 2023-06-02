دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير حسين والأميرة رجوة الحسين حدثًا تاريخيًا بلا شك. بيد أنّ هذه المناسبة ترافقت مع وفرة من الإطلالات الملكية الساحرة، وتربعت على عرشها الملكة رانيا بإطلالة ثانية خطفت الأنظار.
وفيما اختارت أيقونة الأناقة فستانا باللون الأسود من دار الأزياء الراقية "ديور"، لحفل عقد القران في قصر زهران، قامت الملكة رانيا بارتداء فستان أكثر فخامة بعد في حفل مأدبة العشاء الرسمية في قصر الحسينية مساء أمس، تكريما لضيوف الأردن بمناسبة عقد قران وزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين.
وأفاد المكتب الإعلامي لدى دار أزياء إيلي صعب لـCNN بالعربية، إنّ إطلالة الملكة الثانية تمثّلت "بفستان طويل يتميز بفتحة عميقة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية".
وتابع: "يتميز الفستان ذو اللون العاجي بشال مطابق مطرز بلآلئ بيضاء، وبنمط يعرف باسم Lai Thai على منطقة الصدر".
ويتضح أن الفستان خضع لبعض التعديلات من خلال زيادة كمين طويلين وإغلاق فتحة الفستان من أسفل ليتناسب مع مكانة الملكة وطريقتها المحتشمة في اللباس.
وازدادت الإطلالة جمالاً بإضافة التاج الملكي.
وحضر مأدبة العشاء أفراد العائلة الملكية، وأفراد من عائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
وبهذا يكون المصمم إيلي صعب كان المساهم الأكبر بإضفائه سحرًا على هذا الحفل من خلال توقيعه ثلاثة فساتين ارتدتها كل من الملكة رانيا، والعروس الأميرة رجوة الحسين، وأميرة ويلز كيت ميدلتون.