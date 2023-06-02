دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير حسين والأميرة رجوة الحسين حدثًا تاريخيًا بلا شك. بيد أنّ هذه المناسبة ترافقت مع وفرة من الإطلالات الملكية الساحرة، وتربعت على عرشها الملكة رانيا بإطلالة ثانية خطفت الأنظار.

الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله يصافحون الضيوف خلال حفل مأدبة عشاء قصر الحسينية Credit: Royal Hashemite Court RHC

وفيما اختارت أيقونة الأناقة فستانا باللون الأسود من دار الأزياء الراقية "ديور"، لحفل عقد القران في قصر زهران، قامت الملكة رانيا بارتداء فستان أكثر فخامة بعد في حفل مأدبة العشاء الرسمية في قصر الحسينية مساء أمس، تكريما لضيوف الأردن بمناسبة عقد قران وزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين.

الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين خلال مصافحة الضيوف المدعوين إلى حفل مأدبة العشاء في قصر الحسينية Credit: Royal Hashemite Court RHC

وأفاد المكتب الإعلامي لدى دار أزياء إيلي صعب لـCNN بالعربية، إنّ إطلالة الملكة الثانية تمثّلت "بفستان طويل يتميز بفتحة عميقة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة ربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية".

الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين يصافحون الضيوف المدعوين إلى حفل الاستقبال بمناسبة عقد قران ولي العهد والأميرة رجوة Credit: Royal Hashemite Court RHC

وتابع: "يتميز الفستان ذو اللون العاجي بشال مطابق مطرز بلآلئ بيضاء، وبنمط يعرف باسم Lai Thai على منطقة الصدر".

ويتضح أن الفستان خضع لبعض التعديلات من خلال زيادة كمين طويلين وإغلاق فتحة الفستان من أسفل ليتناسب مع مكانة الملكة وطريقتها المحتشمة في اللباس.

وازدادت الإطلالة جمالاً بإضافة التاج الملكي.

وحضر مأدبة العشاء أفراد العائلة الملكية، وأفراد من عائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

وبهذا يكون المصمم إيلي صعب كان المساهم الأكبر بإضفائه سحرًا على هذا الحفل من خلال توقيعه ثلاثة فساتين ارتدتها كل من الملكة رانيا، والعروس الأميرة رجوة الحسين، وأميرة ويلز كيت ميدلتون.