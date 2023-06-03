دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت عروس الأردن، الأميرة رجوة الحسين، الأضواء بإطلالتها الثانية خلال حفل الاستقبال بمناسبة عقد قرانها على ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس.
وأطلت الأميرة رجوة الحسين بفستان زفاف مختلف عن إطلالتها الأولى في حفل عقد القران الذي أقيم في قصر زهران، حيث ارتدت فستانًا لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.
وجاءت إطلالتها الثانية بتوقيع علامة "دولتشي أند غابانا"، واتسمت بلمسة راقية تشبه أميرات القصص الخيالية، بتنورة ضخمة ومزينة بتفاصيل زهرية ذات تأثير ثلاثي البعد، ما أضاف رونقا خاصاً على الفستان.
ولإكمال إطلالتها، ارتدت الأميرة رجوة زوجًا من القفازات الطويلة باللون الأبيض.
واختارت الأميرة رجوة الحسين لإطلالتها الثانية تسريحة شعر مرفوعة وتخلّت عن الطرحة لصالح التاج المرصع بالألماس الذي يحمل عبارة "رجوة من الله".
وفي حفل عقد القران الذي أقيم في حفل زهران، "تميّز فستان زفاف الأميرة رجوة الأبيض من الكريب الحريري بثنيات دقيقة تلتف حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الأعلى من الفستان، وعزّزه المصمم إيلي صعب بذيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ"، وفق ما أفاد مكتب علامة إيلي صعب الإعلامي لـCNN بالعربية.
وعقب مراسم عقد القران، توجه الأمير الحسين والأميرة رجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر، تقلّهما سيارة "رينج روفر" موديل 1984، حيث كان في استقبالهما مجموعة من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.
وتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال بقصر الحسينية ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورا بقوس السيوف.
وأقام الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية بعد الاستقبال الرئيسي التي حضرها أفراد من العائلة المليكة وعائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.