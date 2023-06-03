دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت عروس الأردن، الأميرة رجوة الحسين، الأضواء بإطلالتها الثانية خلال حفل الاستقبال بمناسبة عقد قرانها على ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس.

الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين خلال استقبال الضيوف المدعوين إلى حفل مأدبة العشاء في قصر الحسينية. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وأطلت الأميرة رجوة الحسين بفستان زفاف مختلف عن إطلالتها الأولى في حفل عقد القران الذي أقيم في قصر زهران، حيث ارتدت فستانًا لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

إطلالة من عرض أزياء يحمل عناون Alta Moda الخاص بعلامة "دولتشي أند غابانا" الذي اتّسم بإطلالات كلاسيكية وباروكية، أرستقراطية وشعبية، "تجسد التناقضات التي تصنع معجزات الإبداع الحرفي الإيطالي منذ قرون في أقدم مركز لمدينة أورتيدجيا". Credit: Courtesy of Dolce & Gabbana

وجاءت إطلالتها الثانية بتوقيع علامة "دولتشي أند غابانا"، واتسمت بلمسة راقية تشبه أميرات القصص الخيالية، بتنورة ضخمة ومزينة بتفاصيل زهرية ذات تأثير ثلاثي البعد، ما أضاف رونقا خاصاً على الفستان.

الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين يصافحون الضيوف المدعوين إلى حفل الاستقبال. Credit: Royal Hashemite Court RHC

ولإكمال إطلالتها، ارتدت الأميرة رجوة زوجًا من القفازات الطويلة باللون الأبيض.

الأميرة رجوة الحسين تتوسط زوجها ولي عهد الأردن، الأمير حسين بن عبدالله اللثاني، ووالدها خالد السيف Credit: Royal Hashemite Court RHC

واختارت الأميرة رجوة الحسين لإطلالتها الثانية تسريحة شعر مرفوعة وتخلّت عن الطرحة لصالح التاج المرصع بالألماس الذي يحمل عبارة "رجوة من الله".

صورة تظهر تفاصيل الأنماط ثلاثية البعد بفستان الأميرة رجوة الحسين في حفل العشاء الرسمي. Credit: Royal Hashemite Court RHC

وفي حفل عقد القران الذي أقيم في حفل زهران، "تميّز فستان زفاف الأميرة رجوة الأبيض من الكريب الحريري بثنيات دقيقة تلتف حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الأعلى من الفستان، وعزّزه المصمم إيلي صعب بذيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ"، وفق ما أفاد مكتب علامة إيلي صعب الإعلامي لـCNN بالعربية.

وعقب مراسم عقد القران، توجه الأمير الحسين والأميرة رجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر، تقلّهما سيارة "رينج روفر" موديل 1984، حيث كان في استقبالهما مجموعة من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين محاطان بالموكب الأحمر Credit: Royal Hashemite Court RHC

وتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال بقصر الحسينية ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورا بقوس السيوف.

وأقام الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية بعد الاستقبال الرئيسي التي حضرها أفراد من العائلة المليكة وعائلة السيف، وضيوف الأردن من قادة دول، وأولياء عهد، وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.