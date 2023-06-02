دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بإطلالة ساحرة، سارت الأميرة رجوة الحسين بفستانها الأبيض الجميل واثقة الخطوة لتزفّ عروسًا على ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في قصر زهران، الخميس.

الأميرة رجوة الحسين يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله Credit: Royal Hashemite Court RHC

واختارت فستانها الأبيض كي تبدأ مشوار حياتها مع من اختاره قلبها، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

وجاء في البيان الذي شاركته علامة أزياء "إيلي صعب" مع CNN بالعربية، أنه لهذه المناسبة، "صمم إيلي صعب ثوبًا مصنوعًا من الكريب الحريري بكمين طويلين، مع تفاصيل ثنيات دقيقة تلتف حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الأعلى من الفستان، وعزّزه بذيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ".

ولي عهد الأردن والأميرة رجوة الحسين خلال مراسم عقد قرانهما في قصر زهران Credit: Royal Hashemite Court RHC

وفستان الزفاف مصمم من 550 بتلة ومشغول بـ6 كيلوغرامات من قطع اللآلئ والكريستال والخرز، وقد عمل فريق مكون من 20 شخصًا لمدة 3 أشهر على إنجاز الفستان.

ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين لحظة تقطيع كعكة الزفاف خلال مأدبة عشاء قصر الحسينية Credit: Royal Hashemite Court RHC

وقد تركت الأميرة رجوة شعرها منسدلًا من خلف أذنيها لتظهر الأقراط الماسية المتدلّية. وحملت باقة بسيطة من الزهور البيضاء، واقتصرت أكسسواراتها على تاج ماسي أنيق من تصميم دار FRED للمجوهرات الفاخرة كتب عليه عبارة "رجوة من الله"، وهي عبارة قالتها الملكة رانيا بحفل حناء الأميرة رجوة.

ووصلت الأميرة رجوة يرافقها كل من الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث قلّتها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت لجلالة الملكة الراحلة زين الشرف، واستخدمت في الآونة الأخيرة، من قبل صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

وقام الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بتسليم رجوة إلى شقيقه، عريسها الأمير الحسين ولي العهد الأردني، الذي ارتدى بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها والده الملك في حفل زفافه، وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الأميرة رجوة.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.

وعبر حاسبه الرسمي على موقع "انستغرام"، شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، صورة تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، من حفل عقد قرانهما أمس الخميس.

وكتب معلقًا: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا.

وتابع: "الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه".