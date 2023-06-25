صور مرحة للكشافة تُجسد شعور الانتماء والحرية بألمانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشاهد التُقِطت في الريف الألماني، تتنزّه مجموعة من الفتيان والفتيات بأزياء الكشافة الزرقاء اللون عبر الغابة، ينصب أفرادها الخيام، ويستلقون على العشب تحت الغيوم.

وخلال لحظاتٍ هادئة، تشبك الفتيات أيديهنّ معًا، ويتكئنّ على بعضهنّ البعض، بينما تنفجر إحداهن ضحكًا، وهي تمسك بقدم شخصٍ آخر لدغدغته.

والتقط المصوّر الألماني، ستيفان لوكا، هذه الصور كجزءٍ من كتاب "Das Gefühl، das nur wir kennen" أو "الشعور الذي نعرفه فقط"، المشبع بمشاعر الحنين تجاه سن البلوغ بالنسبة لأي شخص يستمتع بشعور الحرية في الهواء الطلق.

وكان لوكا جزءًا من الكشافة خلال فترة التسعينيات في بلدة تُدعى "Bad Salzuflen" بألمانيا الغربية.

وبالنسبة له، شكّل المشروع طريقة لفهم تلك السنوات التكوينية من حياته بطريقةٍ أفضل.

عَمِل المصور، ستيفان لوكا، على توثيق فِرَق الكشافة في ألمانيا منذ عام 2015. Credit: Stephan Lucka

وبعد توثيق مجموعات الكشافة في جميع أنحاء البلاد بدءًا من عام 2015، نشر المصور الألماني سلسلة الصور في كتاب بأواخر عام 2022.

وقال لوكا في مقابلة عبر الفيديو: "في بعض الأحيان، عندما يرتبط الأمر بالحياة، لا يمكنك فهمها إلا بشكلٍ عكسي"، مضيفًا: "بطريقةٍ بسيطة، أردت أن أعود إلى ذلك الوقت الذي كان جزءًا من شبابي.. ومحاولة فهم ما يعنيه هذا الوقت بالنسبة لي".

وأوضح المصور: "أدركت أنّ كوني جزءًا منها (الكشافة) شكّلني بطريقةٍ مهمّة".

الطبيعة والتنشئة

هذه من المشاهد المفضلة بالنسبة للمصور. Credit: Stephan Lucka

ورأى لوكا أنّ بعض جوانب الكشافة تكيّفت مع التكنولوجيا الجديدة، مع قيام الفِرَق بتوثيق المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام منصة "Slack" بغرض تنظيم أنفسهم على سبيل المثال.

حرص المصور على تسليط الضوء على الروابط التي تتشكل بين أفراد الكشافة. Credit: Stephan Lucka

ووجد المصور الألماني أن أسباب انضمام الشباب للكشافة بقيت نفسها إلى حدٍ كبير، وأهمها تعزيز "مشاعر الارتباط" بالآخرين وبالطبيعة على حدّ قوله.

وتُظهر إحدى الصور المفضلة للألماني فتاتين مراهقتين على بساطٍ أرجواني اللون فوق العشب أثناء التخييم في الغابة.

استكشاف المسار

يعتقد المصور أنّ كونه جزءًا من الكشافة ترك أثرًا عليه. Credit: Stephan Lucka

وانطلقت الحركة الكشفية بألمانيا في عام 1909، أي بعد عام من نشر كتاب بعنوان "الكشافة للأولاد" من تأليف ضابط في الجيش البريطاني يُدعى روبرت بادن-باول، والذي شكّل إطار عمل المنظمة (التي تتواجد في 216 دولة حاليًأ).

وكان شباب البلاد آنذاك يخوضون بالفعل ثورة زادتهم قربًا من الطبيعة.

تُجسّد هذه الصور شعور الانتماء والحرية. Credit: Stephan Lucka

وانطلقت حركة تُدعى "الطائر المتجول" (Wandervogel) في العاصمة الألمانية برلين، وشهدت تلك الفترة تمرّد الأطفال والمراهقين ضد التصنيع عبر التّنزه، وخوض المغامرات في مجموعات، حيث رفضوا بذلك نمط حياة المدينة، والمظاهر المادية.

وفي ظل الحكم النازي في ألمانيا، تم حظر حركة "الطائر المتجول"، ومجموعات الكشافة.

تُجسّد هذه الصور شعور الانتماء والحرية. Credit: Stephan Lucka

ووجدت الكشفية طريقها إلى ألمانيا الغربية مُجدّدًا بعد الحرب، ولكنها لم تَعُد إلى ألمانيا الشرقية حتى عام 1990 عند توحيد البلاد.

وأشار لوكا إلى أنّ مجموعات الكشافة في ألمانيا تركّز اليوم على المشي لمسافات طويلة، والتخييم، والمهارات العملية، فضلاً عن الفنون الإبداعية.

كما أنّه ينسب الفضل في تطوير مهاراته الاجتماعية، وكسب الثقة بنفسه إلى المجتمع الكشفي.

وفي نهاية كتابه، يُعيد المصور الألماني الزمن إلى الوراء عبر عرض مجموعة من الصور الشخصية من أيام طفولته في الكشافة.