ولي عهد الأردن بثوب وصندل.. الملكة رانيا تنشر صورة وتعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الملكة رانيا العبدالله، والدة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، صورة للأخير بثوب وصندل بمناسبة عيد ميلاده، الأربعاء، الـ28 من يونيو.

ويحفل ولي العهد الأردني بعيد ميلاده بعد أقل من شهر على حفل زفافه من السعودية، رجوة آل سيف التي نالت لقب الأمير رجوة الحسين بعد عقد قرانها مطلع الشهر الجاري.

وولد الأمير الحسين في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام. وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان؛ الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في التاسع من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادية، بتسميته ولياً للعهد، تخرج عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.

أنهى ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج منها عام 2016.