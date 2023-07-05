اكتمال بناء أطول ناطحة سحاب "خضراء" في اليابان..كيف شكلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُنجز أطول مبنى جديد في اليابان، حيث تُعتبر ناطحة السحاب البرّاقة جزءًا من "قرية حضرية حديثة" شاسعة أُنشئت وسط العاصمة طوكيو، واستغرقت سنوات لتطويرها.

ويبلغ ارتفاع البرج، بحوافه المنحنية قليلًا وقمته التي تأتي على شكل تاج مستوحى من بتلات الزهور، 330 مترًا (1،083 قدمًا)، ويتألف من 64 طبقة فوق سطح الأرض، متخطيًا بذلك طول ناطحة سحاب "أبينو هاروكاس" في مدينة أوساكا، التي أمست راهنًا ثاني أطول مبنى في اليابان بعدما كانت الأولى، بارتفاع 300 متر (984 قدمًا).

وأُعلن عن انتهاء العمل في البرج الإثنين، ما يجعل من مجمع "أزابوداي هيلز" المترامي الأطراف أقرب بخطوة من الافتتاح المرتقب في الخريف. وكان المشروع قيد الإنشاء منذ عام 2019، ولم يتبقّ منه سوى "اللمسات الأخيرة" التي ستُنجز خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن شركة "Mori Building Co".

وورد في البيان أن البرج يمثل أحد المباني العديدة قيد التطوير، ويتميز بكونه متعدّد الأغراض، ويستضيف إقامات فندقية لعلامات تجارية، ومساحات مكتبية، ومركز طبي جامعي، ومتاجر تجزئة، ومطاعم، وأكبر مدرسة دولية في وسط طوكيو.

ويمتد المشروع على مساحة تفوق 8 هكتارات (قرابة 20 فدانًا)، ويهدف إلى تنشيط الحي بأكمله، مع مرافق أخرى في الموقع تشمل ضمنًا منتجعًا صحيًا، بالإضافة إلى نوادي لياقة بدنية، ومعرض فني، ومتحف. وأفاد المطورون أنّ المباني المختلفة ستشكل "مدينة داخل مدينة".

وذكر الموقع الإلكتروني أنه "بهدف استيعاب حركة المرور المحلية، أنشأنا طرقًا جديدة تمر عبر المجمّع". ومن المتوقع أن يستوعب المشروع الأوسع نحو 20 ألف موظف و3500 مقيم، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 25 و35 مليون زائر سنويًا.

وصمّمت شركة الهندسة المعمارية الأمريكية الشهيرة "Pelli Clarke & Partners" الأبراج، بينما صمم استوديو "Heatherwick" ومقره المملكة المتحدة، أحد المباني منخفضة الارتفاع في المشروع.

وكان سبق وأطلع المهندسون المعماريون الذين عملوا على المشروع شبكة CNN، بأن التصاميم الداخلية السكنية تكرم التراث الحرفي الياباني وأنماط الحياة، وهي مماثلة للطريقة التي يتم بها تصميم المنازل اليابانية عادةً.

وكانت اليابان اشتهرت ذات يوم بالتقدم التكنولوجي والتطور الحضري السريع، بينما بُنيت العديد من ناطحات السحاب الأطول قبل نهاية القرن المنصرم. وسارعت دول أخرى للتقدم، وشُيّدت ناطحات سحاب أطول، حتى أصبحت ناطحة سحاب "أزابوداي هيلز" أصغر من الأبراج التي ارتفعت في مدن نيويورك، وتايوان، ودبي.

وستشهد قريبًا منافسة مجاورة لها، مع ارتفاع مبنى جديد مستوحى من الشعلة في طوكيو، يبلغ ارتفاعه 390 مترًا (حوالي 1،280 قدمًا) ، وسيلوح برج الشعلة فوق تلال أزابوداي، عندما يكتمل العمل فيه عام 2027.

وبهدف التنمية في محيط هذا البرج، يسعى المشروع أيضًا إلى دمج المساحات الخضراء والأراضي المفتوحة، حتى يُصبح "أكبر مربع سكني" في العاصمة اليابانية، بحسب ما ذكره موقع الشركة الإلكتروني.