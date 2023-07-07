دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون فتاة باربي في عالم باربي، لكن الحدود بين عالمها والواقع بدأت تتلاشى مع خوض الممثلة الأسترالية، مارغوت روبي، جولتها الصحفية العالمية المثيرة للفيلم من إخراج غريتا دجرويغ، الذي سيعرض في وقت لاحق من هذا الشهر.

الإطلالة الثانية لروبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في سيول Credit: Mattel; Chung Sung-Jun/Getty Images

ويبدو أن روبي ومستشار الأزياء الخاص بها، أندرو موكامال، ملتزمان تمامًا بتقديم بعض الإطلالات الأيقونية لباربي، التي شاركها موكامال عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

روبي بإطلالة من توقيع "موسكينو" خلال مؤتمر صحفي عقد في سيول Credit: Han Myung-Gu/WireImage/Getty Images

وفي إحدى الصور، تقف روبي وهي ترتدي فستانًا صيفيًا مخططًا بالأبيض والأسود يشبه زي الشاطئ الأصلي لباربي الذي يعود لعام 1959.

كان فستان روبي المرقّط من توقيع "فالنتينو" إيماءة لدمية باربي 'Pink and Fabulous' من عام 2015 Credit: Mattel; Jon Kopaloff/Getty Images North

وفي صورة أخرى، تظهر روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في سيؤول، بإطلالتين ساحرتين باللون الوردي، اشتهرتا بفضل شخصية دمية باربي ضمن مجموعة "Day to Night" عام 1985، الأولى ترتدي بدلة تنورة بطول الركبة، والثانية فستان تول متلألئ، كليهما خضعا للتحديث من قبل علامة "فيرساتشي".

أزياء رايان غوسلينغ وروبي في أبريل الماضي لمحت إلى ما سيأتي خلال الجولة الصحفية الرسمية. Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

وأُطلق على التزام روبي الاستمرار بأداء الشخصية على السجادة الحمراء اسم "اللباس المنهجي"، على خطى الممثلة زيندايا، التي حرصت على الظهور بإطلالة ذات تفاصيل عنكبوتية أثناء الترويج لفيلم الرجل العنكبوت "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، والممثلة الأمريكية هالي بيلي، بإطلالة حورية البحر للترويج لفيلم "الحورية الصغيرة".

إنه أسلوب أزياء يبدو أنه يضرب على وتر حساس، حيث تتزايد حماسة الجماهير للفيلم الصيفي الرائج.

روبي ترتدي فستانًا من "فيرزاتشي" خلال حدث معجبي "باربي" في الأول من يوليو Credit: James Gourley/Getty Images

وسرعان ما انتشرت صور إطلالات روبي بفضل عامل الحنين إلى الماضي، في حين نال موكامال الإشادة على خياراته الإبداعية والممتعة.

والجدير بالذكر أن شركة "وارنر براذرز" التي توزّع الفيلم، تمتلكها أيضًا شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، هي الشركة الأم لـCNN.