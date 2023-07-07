دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون فتاة باربي في عالم باربي، لكن الحدود بين عالمها والواقع بدأت تتلاشى مع خوض الممثلة الأسترالية، مارغوت روبي، جولتها الصحفية العالمية المثيرة للفيلم من إخراج غريتا دجرويغ، الذي سيعرض في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويبدو أن روبي ومستشار الأزياء الخاص بها، أندرو موكامال، ملتزمان تمامًا بتقديم بعض الإطلالات الأيقونية لباربي، التي شاركها موكامال عبر حسابه على منصة "إنستغرام".
وفي إحدى الصور، تقف روبي وهي ترتدي فستانًا صيفيًا مخططًا بالأبيض والأسود يشبه زي الشاطئ الأصلي لباربي الذي يعود لعام 1959.
وفي صورة أخرى، تظهر روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في سيؤول، بإطلالتين ساحرتين باللون الوردي، اشتهرتا بفضل شخصية دمية باربي ضمن مجموعة "Day to Night" عام 1985، الأولى ترتدي بدلة تنورة بطول الركبة، والثانية فستان تول متلألئ، كليهما خضعا للتحديث من قبل علامة "فيرساتشي".
وأُطلق على التزام روبي الاستمرار بأداء الشخصية على السجادة الحمراء اسم "اللباس المنهجي"، على خطى الممثلة زيندايا، التي حرصت على الظهور بإطلالة ذات تفاصيل عنكبوتية أثناء الترويج لفيلم الرجل العنكبوت "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، والممثلة الأمريكية هالي بيلي، بإطلالة حورية البحر للترويج لفيلم "الحورية الصغيرة".
إنه أسلوب أزياء يبدو أنه يضرب على وتر حساس، حيث تتزايد حماسة الجماهير للفيلم الصيفي الرائج.
وسرعان ما انتشرت صور إطلالات روبي بفضل عامل الحنين إلى الماضي، في حين نال موكامال الإشادة على خياراته الإبداعية والممتعة.
والجدير بالذكر أن شركة "وارنر براذرز" التي توزّع الفيلم، تمتلكها أيضًا شركة "وارنر براذرز ديسكفري"، هي الشركة الأم لـCNN.