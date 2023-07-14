دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت أحدث صورة للأميرة رجوة، زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقى نشطاء الضوء على إطلالة الأميرة رجوة "بدون مكياج أو رموش اصطناعية" في حين ذهب آخرون إلى إبراز جمالها وأناقتها.

وجاء التفاعل بعد نشر الملكة رانيا صورا حديثة مع العاهل الأردني وولي عهده والأميرة رجوة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الحضور الملكي لملتقى "صن فالي" الاقتصادي بولاية ايداهو.

وذكرت قناة المملكة الأردنية الرسمية أن لقاءات العاهل الأردني وولي عهده في هذا الحدث تناولت "الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة".