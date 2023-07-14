صندل وفستان الملكة رانيا وشخصيتها بعد صورة من أمريكا يثيرون تفاعلا

الملكة رانيا في صورة من زيارة إلى إسبانيا في الـ19 من يونيو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع صورة للملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني التقطتها في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تفاعل.

وأبرز نشطاء الفستان والصندل اللذين اختارتهما الملكة رانيا بإطلالتها التي التقطت خلال حضورها ملتقى "صن فالي" بولاية ايداهو الأمريكية برفقة الملك عبدالله وولي عهده الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة.

وذهب نشطاء لإبراز مقاطع فيديو سابقة للملكة رانيا و"قوة شخصيتها وثقتها ورُقيها وتواضعها".

وكانت قناة المملكة الأردنية الرسمية قد ذكرت أن لقاءات العاهل الأردني وولي عهده في ملتقى "صن فالي" تناولت "الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة".