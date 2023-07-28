نادر جدًا.. حذاء "آبل" معروض للبيع مقابل 50 ألف دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم دار سوزبي للمزادات بيع زوج من أحذية "آبل" الرياضية، وهي نادرة للغاية، مقابل 50 ألف دولار.

ويعتبر هذا السعر أعلى من أي منتج حالي لشركة "آبل".

وقالت دار المزادات في الكتالوغ الخاص بها: "لم يصل هذا الحذاء الرياضي إلى عامة الناس أبدًا، فهو أحد أكثر الأحذية الرياضية غموضًا في الوجود".

ورغم أن إنتاجية الأحذية الرياضية أمر غير معتاد بالنسبة لشركة "آبل"، إلّا أنها أصدرت مجموعة من الملابس والأكسسوارات في العام 1986.

وتُعرف باسم "مجموعة Apple".

وتضم المجموعة أكوابًا، ومظلّات، وحقائب، وسلاسل مفاتيح، وحتى ألواح شراعية. وجميعها مزينة بشعار "آبل" بألوان قوس القزح، وفقًا لكتالوغ نُشر في ذلك العام.

يأتي زوج الحذاء مع أربطة حمراء. Credit: Courtesy Sotheby's

وقالت "سوزبي" إن الحذاء مقاسه 10.5، وهو جديد في علبته، كما يأتي مع زوج من الأربطة الحمراء.

ويعتبر هذا الحذاء ليس أول منتج قديم من "آبل" يتم بيعه مقابل مبلغ كبير في الأشهر الأخيرة.

فقد بيع الإصدار الأول من "آيفون" لعام 2007، بأكثر من 190 ألف دولار في مزاد الشهر الماضي.

وبيع زوج من صندل "بيركنستوك" القديم، الذي كان يرتديه مؤسس شركة "آبل" الراحل ستيف جوبز، مقابل 200 ألف دولار بمزاد، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2022.