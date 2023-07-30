دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأمير رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بفستان وردي اللون.

وأثار ظهور الأميرة رجوة الأخير تكهنات بين نشطاء حول ماركة (العلامة التجارية) للفستان الذي اختارته في حين ذهب البعض الآخر لإلقاء الضوء على سبب اختيار هذا اللون باعتبار أن الظهور كان في الهواء الطلق وليس داخل صالة.

الصور المتداولة للأميرة رجوة كانت برفقة ولي العهد الأردني وشقيقه، الأمير هاشم، نشرتها الأميرة الأردنية، عالية بنت الحسين على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، السبت، بتعليق قالت فيه: "مع الاحباء الامير الحسين والاميرة رجوة الحسين والامير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين".

ويذكر أن الأميرة عالية هي عمه ولي العهد الأردني وابنة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.