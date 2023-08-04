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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكّلت ماريسا كوبر، إحدى شخصيّات مسلسل "The O.C"، أيقونة للموضة بالنسبة لفتيات جيل الألفيّة أينما كان، مع توجهها يوميًا لحرم مدرستها الثانويّة مع حقيبة مختلفة من دار أزياء "شانيل". لكن لم تكن أي منها حقيقيّة.

وتمحور المسلسل حول مجتمع الأثرياء في "نيوبورت بيتش" بمقاطعة "أورانج".

وكانت علامة "شانيل" رمزًا أساسيًا لشخصيّة كوبر الثريّة، لكن غير المترفة للغاية، ولعبت دورها الممثّلة ميشا بارتون.

وارتدت الشخصية الحقائب الراقية مع قمصانٍ بسيطة، أو ملابس خفيفة.

لعبت الممثّلة ميشا بارتون دور ماريسا كوبر في مسلسل "The O.C". Credit: Maximum Film/Alamy Stock Photo

لكن لم يكن تشكيل الإطلالات الموحية بالفخامة بالأمر السّهل، لا سيّما لدى العمل في برنامج كان ما برح يسلك طريقه للشّهرة.

وكان ذلك تجربة مصمّمة الأزياء لمسلسل "The O.C"، ألكسندرا ويلكر.

وفي مقابلة مع "Page Six" عام 2018، شرحت ويلكر أنّها لجأت إلى شراء حقائب "شانيل" المزيّفة لمواكبة إطلالات الأثرياء.

وقالت ويلكر: "شكّل الأمر تحديًا، فكان يجب أن يبدو كل شيء (في البرنامج) كما لو أنّه فخم".

يحتفل المسلسل بذكراه الـ20 في الـ5 من أغسطس/آب. Credit: Fox/Alamy Stock Photo

ولم يستعر البرنامج أي شيء من العلامات التجاريّة، وشرحت ويلكر: "لم يسمع بنا أحد من قبل، لذلك كانوا متخوّفين جدًا من إعارتنا أي شيء".

واليوم، شهد هذا النّوع من المسلسلات التلفزيونيّة، التي تشكّل المدارس الثانويّة خلفيّةً لها، تحولاً عندما يأتي الأمر للأزياء.

وبفضل الدعم المالي لمنصّات البث المباشر، والجيل الجديد من مصمّمي الأزياء، مثل هايدي بيفانز التي اختارت إطلالات شخصيّات مسلسل "Euphoria" من "HBO Max"، أصبح أمرًا عاديًا أن ترى المراهقين يتزيّنون بقطع من علامات مثل "Coperni"، و"Miu Miu"، (HBO Max مملوكة أيضًا للشركة الأم لـCNN، وهي "وارنر ميديا ديسكفري").

Credit: Michael Yarish/Fox/Alamy Stock Photo

لكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه الفريق بالتّفكير بالموسم الثّاني، اكتسب العرض زخمًا وقاعدة جماهيريّة كبيرة بالفعل.

وجذبت كل حلقة من البرنامج ما يعادل 9.7 مليون مشاهد، كما أنّه كان الأعلى تصنيفًا بين المسلسلات الجديدة في عامي 2003 و2004.

وقالت ويلكر لـ"Page Six": "بحلول نهاية الموسم الأول، كانت العلامات التجارية تتصارع في ما بينها لإعارة (المنتجات) لنا"، كما منحت علامة "شانيل" مجموعة من العيّنات الخاصة لشخصيّة كوبر.

وأكّدت ويلكر: "بمجرّد أن بدأنا باستخدام منتجات شانيل الحقيقيّة، كان علي بالطّبع أن أتخلّى عن تلك المنتجات المقلّدة".