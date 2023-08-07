دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لجأت ممثّلة إلى منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) لتشكي باكيةً عن حضور شخص واحد فقط لمشاهدة مسرحيتها في مهرجان "Edinburgh Festival Fringe"، ولكنّها أدّت أمام حشدٍ غفير في اليوم التالي، بعد أن بيعت جميع تذاكر عرضها تقريبًا، وذلك بعد مسارعة المشاهير في مواساتها عبر وسائل التّواصل الاجتماعي.

وبعد أداء مسرحيتها، وهي بعنوان "Sunsets"، في "The Gilded Balloon" بالعاصمة الاسكتلنديّة، الخميس، كتبت الممثلة، جورجي جرير، عبر موقع بمنصة "إكس": "كان هناك شخص واحد بين الجمهور اليوم، عندما قدّمت مسرحية تتكوّن من امرأة واحدة.. لا بأس بهذا الأمر، أليس كذلك؟".

وصاحب المنشور صورة "سيلفي" لها وهي تبكي.

وأثار المنشور، والذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة، حتّى الآن، تضامنًا عارمًا من المشاهير، وعامّة الأشخاص على حدٍ سواء.

وخلال منصة "إكس"، ردّ الفنان الكوميدي والمقدّم التّلفزيوني الأيرلندي، دارا أوبراين، عليها قائلاً: "مر الجميع بهذا الموقف".

وتابع أوبراين مؤكدًا: "اضطررت أكثر من مرّة إلى شراء مشروب لجمهوري كعربون شكر لكونكم الوحيدين هناك.. سيتحسّن العرض في كل مرّة، ويكون جاهزًا للجماهير الكبيرة لاحقًا".

ووافقت الفنانة الكوميدية سارة ميليكان مع أوبراين، وشرحت: "لا بأس بذلك تمامًا، وهو أمر طبيعي.. أحسنتِ صنعًا لتمتّعك بالجرأة للقيام بذلك. يجب أن تشعري بالفخر".

وفي الوقت ذاته، أرسل الممثل والفنان الكوميدي جيسون مانفورد مقطع فيديو إلى جرير قال خلاله: "من الطبيعي تمامًا أن يأتي شخص واحد لعرضك.. وشعورك بالقليل من الحزن أو الانزعاج طبيعي".

كما استذكر مانفورد تجاربه الخاصّة في المهرجان عام 2004، وشعوره بالخجل من الجماهير الصغيرة التي حضرت عروضه.

وكان اليوم التالي مختلفًا جدًا بالنسبة لجرير.

وأفاد متحدّث باسم "The Gilded Balloon" لشبكة CNN، ببيع جميع تذاكر عرضها تقريبًا ظهر الجمعة.