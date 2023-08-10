دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من نمر يفترس أنثى قرد الهند المقدس تحمل صغيرها، إلى نملة تتناول وجبة خفيفة من قطرات الندوة العسلية، هذه ليست سوى مقتطفات عن الصور الفائزة بجوائز التصوير لعام 2023 في مسابقة Nature inFocus (الطبيعة تحت المجهر).
وتكرّم الجائزة التي تتخذ من الهند مقرًا لها، المصورين المحليين والدوليين الذين يلتقطون اللحظات الحاسمة في عالم الطبيعة.
وتقوم منصة Nature inFocus بسرد القصص عن الطبيعة والحياة البرية كم خلال تنظيم هذه المسابقة.
وأفاد روهيت فارما، أحد مؤسسي المجموعة، في بيان صحفي: "في كل عام، نرى صورًا تكشف عن جوانب جديدة من عالمنا الطبيعي بينما تسلط الضوء على قضايا الحفظ العالمية ذات الصلة".
واختارت لجنة تحكيم مؤلفة من 6 أعضاء متخصصين في الحياة البرية والبيئة في مجالات الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والأعمال، الصور الفائزة عن كل فئة، وذلك بين 24 ألف صورة مشاركة التقطها 1،500 مصور، وفقًا لمنصة Nature inFocus.
وتسلّم الفائزون جوائزهم خلال حفل أقيم في 29 يوليو/ تموز الماضي في بنغالور.
وبين الصور الفائزة، صورة فوتوغرافية تركّز على الدمار الذي يواجه غابات المنغروف المعقدة على نهر غودافاري في ولاية أندرا براديش، الهند.
باستخدام طائرة بدون طيار لالتقاط منظور جوي لتدمير غابات المنغروف، سلط سريكانث مانيبوري الضوء على المخاطر العديدة التي تواجه الغابات، بما في ذلك النفايات البلاستيكية وإزالة الغابات وتربية الأحياء المائية - رغم كونها تصرّف الكربون وتشكل عازلًا متكاملًا ضد تآكل السواحل.
وحصل مانيبوري، وهو ناشط في مجال حماية الحياة البرية وصانع أفلام ومصور، على لقب "مصور العام".
وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والحياة البرية (IUCN)، يعتبر الوعل النوبي نوعًا من الحيوانات المعرضة للخطر، إذ يواجه تهديدات تتراوح بين الزراعة والظروف الجوية المتطرفة.
وفي فئة "تركيز الحفاظ على البيئة"، تمت الإشادة بصورة مؤثرة للمصورة جو آن ماكارثر توثق آثار احتراق مزرعة الأوكالبتوس، عقب حرائق الغابات في أستراليا عام 2020. وقامت ماكارثر بتصوير طبيب بيطري يبحث عن الناجين وهو محاط بأشجار متفحمة.
ويفخر فارما بالنطاق العالمي للجائزة، إذ يقول: “يسعدنا أن نرى النمو في عدد المشاركين والمواقع الجغرافية. لقد أصبحت حقًا منصة دولية لمصوري الحياة البرية ".