دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من نمر يفترس أنثى قرد الهند المقدس تحمل صغيرها، إلى نملة تتناول وجبة خفيفة من قطرات الندوة العسلية، هذه ليست سوى مقتطفات عن الصور الفائزة بجوائز التصوير لعام 2023 في مسابقة Nature inFocus (الطبيعة تحت المجهر).

وتكرّم الجائزة التي تتخذ من الهند مقرًا لها، المصورين المحليين والدوليين الذين يلتقطون اللحظات الحاسمة في عالم الطبيعة.

في فئة "سلوك الحيوان"، يركز مصور الحياة البرية أفيناش بي سي على نملة تتغذى على بعض الندوة العسلية (المغاثر) التي تفرزها قمل النبات . Credit: Avinash PC/Courtesy Nature InFocus Photography Awards

وتقوم منصة Nature inFocus بسرد القصص عن الطبيعة والحياة البرية كم خلال تنظيم هذه المسابقة.

وأفاد روهيت فارما، أحد مؤسسي المجموعة، في بيان صحفي: "في كل عام، نرى صورًا تكشف عن جوانب جديدة من عالمنا الطبيعي بينما تسلط الضوء على قضايا الحفظ العالمية ذات الصلة".

واختارت لجنة تحكيم مؤلفة من 6 أعضاء متخصصين في الحياة البرية والبيئة في مجالات الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والأعمال، الصور الفائزة عن كل فئة، وذلك بين 24 ألف صورة مشاركة التقطها 1،500 مصور، وفقًا لمنصة Nature inFocus.

هذه الصورة هي جزء من قصة مصورة قام بتجميعها المصور سريكانث مانيبوري الذي فاز بفئة "مصور العام - بورتفوليو" Credit: Srikanth Mannepuri/Courtesy Nature InFocus Photography Awards

وتسلّم الفائزون جوائزهم خلال حفل أقيم في 29 يوليو/ تموز الماضي في بنغالور.

وبين الصور الفائزة، صورة فوتوغرافية تركّز على الدمار الذي يواجه غابات المنغروف المعقدة على نهر غودافاري في ولاية أندرا براديش، الهند.

باستخدام طائرة بدون طيار لالتقاط منظور جوي لتدمير غابات المنغروف، سلط سريكانث مانيبوري الضوء على المخاطر العديدة التي تواجه الغابات، بما في ذلك النفايات البلاستيكية وإزالة الغابات وتربية الأحياء المائية - رغم كونها تصرّف الكربون وتشكل عازلًا متكاملًا ضد تآكل السواحل.

في فئة "المناظر البرية والحيوانات في موئلها"، حظيت هذه الصورة التي التقطها المصور أميت فياس، لنمر يتجول وحيدا في حديقة رانثامبور الوطنية بالهند، باهتمام خاص Credit: Amit Vyas/Courtesy Nature InFocus Photography Awards

وحصل مانيبوري، وهو ناشط في مجال حماية الحياة البرية وصانع أفلام ومصور، على لقب "مصور العام".

وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والحياة البرية (IUCN)، يعتبر الوعل النوبي نوعًا من الحيوانات المعرضة للخطر، إذ يواجه تهديدات تتراوح بين الزراعة والظروف الجوية المتطرفة.

كان المصور هيرين باغي، بصورته التي توثق منظور جوي لنهر فيشواميتري في الهند مع تماسيح المَجّار، من بين الفائزين بجوائز عن فئة "تركيز الحفاظ على البيئة" Credit: Hiren Pagi/Courtesy Nature InFocus Photography Awards

وفي فئة "تركيز الحفاظ على البيئة"، تمت الإشادة بصورة مؤثرة للمصورة جو آن ماكارثر توثق آثار احتراق مزرعة الأوكالبتوس، عقب حرائق الغابات في أستراليا عام 2020. وقامت ماكارثر بتصوير طبيب بيطري يبحث عن الناجين وهو محاط بأشجار متفحمة.

التقط المصور أفروج شيخ مشهدًا صعبًا في صورته الفائزة عن فئة "سلوك الحيوان": نمر يهاجم أنثى قرد الهند المقدس وصغيرها Credit: Afroj Sheikh/Courtesy Nature InFocus Photography Awards

ويفخر فارما بالنطاق العالمي للجائزة، إذ يقول: “يسعدنا أن نرى النمو في عدد المشاركين والمواقع الجغرافية. لقد أصبحت حقًا منصة دولية لمصوري الحياة البرية ".