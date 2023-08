دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يزور نجم هوليوودي مثل بيدرو باسكال بلدة ساحليّة إنجليزيّة صغيرة مثل "مارغيت"، يُعد الأمر بمثابة حدث ضخم. ولكن لم يتلقّ الممثّل المرشّح لجائزة "إيمي" معاملة مميّزة كما هو من المتوقّع، الأحد الماضي، عندما توجّه لزيارة معرض فنّي مخصّص له.

وعند زيارته للمعرض برفقة منظمي برنامج "بودكاست" فنّي، وهما روبرت ديامينت، وراسل توفي، وجد نجم مسلسل "The Last of Us" أنّ المعرض كان مغلقًا.

ولم يمنع ذلك الثّلاثي من التقاط صورة "سيلفي" خارج معرض "رودس" لزيارتهم الفاشلة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا التعليق: "لم شمل أصدقاء الفن في مارغيت".

وفي الصورة، ظهر الثلاثي بابتسامة بجانب لوحة صغيرة لباسكال، وأسفل لافتة للفنّانة هايدي جنتل بوريل كُتِب عليها "ADHD hyper fixation & why it looks like I LOVE PEDRO PASCAL".

وقالت بوريل لصحيفة "إندبندنت"، هذا الأسبوع: "كان الأمر رائعًا للغاية"، وأضافت: "رُغم أنّني أستطيع تخيّل أنّه محرج بعض الشيء لكون جميع الأعمال الفنيّة تتمحور حوله".

Credit: Jessica Rhodes Robb

وأضافت الفنّانة: "شعرت بخيبة الظّن لمجيئه، الأحد، عندما كان المعرض مغلقًا. وسيكون من الرّائع لو جلبه روبرت معه عند افتتاحنا (المعرض)".

ويقدّم توفي، وهو ممثل بريطاني، وديامينت، وهو مدير معرض فني، برنامج "بودكاست" فنّي يُدعى "Talk Art".

وشارك معرض "رودس" أيضًا، حيث يتواجد معرض بوريل الفردي المكوّّن من 14 قطعة، الصورة ذاتها عبر موقع "إنستغرام"، إلى جانب بعض من أعمال الفنّانة.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى CNN، الخميس، قالت الشّريكة المالكة للمعرض، جيسيكا رودس روب، إنّ العرض "استثنائي للغاية"، وإنّهم "فخورون جدًا بتلقيه التّرويج الذي يستحقّه".

وأضافت روب: "نشعر بالخجل لأنّهم لم يتمكنوا من الدخول، وسياسة الافتتاح يوم الأحد قيد المراجعة بالتأكيد. وسنرسل هدية من العرض لبيدرو كطريقة للاعتذار".

ويُعتبر باسكال البالغ من العمر 48 عامًا، والمولود في تشيلي، من الممثلين الأكثر طلبًا في هوليوود الآن.

ولعب الممثل دور جويل ميلر في مسلسل "The Last of Us" من "HBO"، ودور صائد المكافآت دين دجارين في "The Mandalorian".

وتواصلت CNN مع ممثّلي باسكال.