دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجمع علامة الملابس الداخلية النسائية "فيكتوريا سيكريت" بعضًا من عارضات الأزياء الأكثر كلاسيكية منذ أيام مجدها، وهن: عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية كانديس سوانبويل معًا في حملة دعائية جديدة.

حجزت "فيكتوريا سيكريت" بعض من أشهر الوجوه من أجل حملتها الجديدة، من بينهن نعومي كامبل، وأدريانا ليما، وجيزيل بوندشين Credit: Courtesy Victoria's Secret

وعلى أمل العودة إلى سابق عهدها، بعد المرور بعدة سنوات مضطربة ومحاولة إعادة تصميم علامتها التجارية، قامت "فيكتوريا سيكريت" بتجنيد بعض وجوهها الشهيرة، اللاتي كن يعرفن سابقًا باسم Victoria’s Secret Angels (ملائكة فيكتوريا سيكريت) للمساعدة في إطلاق مجموعة حمالات صدر وملابس داخلية جديدة تسمى "The Icon".

وكانت كل من ليما وسوانبويل جزءًا من عروض أزياء "ملائكة فيكتوريا سيكريت" طويلة الأمد، والتي تخلت عنها الشركة في عام 2021 كجزء من تغيير علامتها التجارية.

أطلقت لاحقًا حملات دعائية تضم سفيرات تحت شعار "مجموعة فيكتوريا سيكريت" ، من بينهن نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات في كرة القدم ميغان رابينو والممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس.

وإلى جانب عارضات الأزياء العائدات، تنضم إلى حملة "Icon" الدعائية كل من عارضة الأزياء من جنوب السودان أدوت أكيش، وعارضة الأزياء الأمريكية هيلي بيبر، وعارضة أزياء أمريكية من فئة القياسات الكبيرة بالوما إلسيسر، الاتي سبق لهن المشاركة في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت أو انضممن إلى مجموعة فيكتوريا سيكريت.

يشمل طاقم عارضات الأزياء كل من أدوت أكيش وهيلي بيبر وبالوما إلسيسر Credit: Courtesy Victoria's Secret

والتقط مصور الأزياء السويدي ميكائيل جانسون صور الحملة الدعائية، والتي تكشف عن مزيج من الصور الكلاسيكية بالأبيض والأسود والألوان.

وفي حين أن المجموعة الجديدة تعد بـ"تقنية رفع وتشكيل فريدة من نوعها" في حمالة صدر جديدة، وفقًا لبيانها الصحفي، فإنها تعمل أيضًا على تشويق الجمهور بعودة عرض الأزياء بعد توقف دام 4 سنوات.

وستنطلق الجولة، المتمثلة في حدث على منصة عرض الأزياء مُعاد صياغته، هذا الخريف، ورغم أن التفاصيل لا تزال مبهمة، إلا أن العلامة التجارية تشوق بمجموعة مليئة بالنجوم، وتعد بأن بعض عارضات الأزياء المشاركات في هذه الحملة الجديدة سيشاركن في العرض.

وقامت"فيكتوريا سيكريت" سابقًا بإلغاء عرض الأزياء عام 2019 بعد 24 عامًا، وسط انخفاض تاريخي في نسبة المشاهدة، وبعد رد فعل عنيف على التعليقات التي أدلى بها إد رازق، وهو كبير مسؤولي التسويق الشركة الأم L Brands، حول استبعادهم للعارضات العابرات جنسيا.

ويبدو أنها عانت أيضًا من تحديث هوية علامتها التجارية المثيرة فوق كل شيء، حيث انضمت خطوط الملابس الداخلية الأخرى - بما في ذلك- علامة ريهانا "سافاج فنتي" للملابس الداخليّة إلى القطاع، والتي قدمت مقاسات شاملة وتمثيلًا متنوعًا على منصة عرض الأزياء.