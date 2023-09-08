بيانو فريدي ميركوري يُباع في مزاد مقابل 2.2 مليون دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم بيع بيانو صغير كان يملكه المغني البريطاني فريدي ميركوري مقابل أكثر من 1.74 مليون جنيه إسترليني، أي 2.2 مليون دولار، في مزاد "سوذبي"، يوم الأربعاء.

واستخدم المغني الرئيسي في فرقة "Queen" البيانو نفسه لتأليف أغنيته الرائعة "Bohemian Rhapsody".

ويُذكر أنه تم شراء البيانو، وهو من طراز "Yamaha G2"، في عام 1975. وتم تصديره من اليابان إلى إنجلترا.

استخدم ميركوري البيانو لكتابة أغنية Bohemian Rhapsody. Credit: Tristan Fewings/Getty Images

وكانت هذه الآلة من بين عشرات القطع التي عُرضت للبيع في أول مزاد من أصل 6 مزادات مخصصة لمجموعة الموسيقي، التي تضم حوالي 1,400 قطعة.

وشمل المزاد أيضًا مسودة لم تُعرض سابقًا لأغنية "Bohemian Rhapsody". وحققت 1.38 مليون جنيه إسترليني، أي 1.74 مليون دولار.

وتضمنت القطع الـ59 التي بيعت في مزاد يوم الأربعاء، والذي حقق إجمالي 12.2 مليون جنيه إسترليني، أي 15.4 مليون دولار، أزياء مسرحية، ومجوهرات، ولوحات من مجموعة ميركوري الفنية الواسعة.

وعُرضت هذه الممتلكات للبيع من قبل صديقة ميركوري المقربة، ماري أوستن، التي ورثت غالبية ممتلكاته، واعتنت بمنزله في لندن بعد وفاته في عام 1991.

وقالت أوستن، في بيان صحفي لدار "سوذبي" للمزادات، إن ميركوري حافظ على حالة البيانو الخاص به لأنه وجد فيه امتدادًا لنفسه.

وأوضحت: "لم يكن يدخن أبدًا على البيانو أو يضع كأسًا فوقه، وتأكد من عدم قيام أي شخص آخر بذلك أيضًا".

وكان بيانو ميركوري من بين حوالي 1,200 قطعة أخرى في المزاد، تم الحصول عليها من فترات مختلفة من حياته.

وعُرضت هذه القطع في لندن قبل البيع.

وذكرت "سوذبي" أن أكثر من 140 ألف شخص زار المعرض، الذي استمر لمدة شهر.

وستُقام المزادات الخمسة المتبقية في لندن وعبر الإنترنت، حتى يوم الثلاثاء.