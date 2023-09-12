ما سر تصميم "بيت الفانوس" في أحد أكثر الأحياء تميزًا في إفريقيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صممت المهندسة المعمارية، توسين أوشينوفو، أحد أكبر مراكز التسوق في مدينة لاغوس بنيجيريا، ومنازل شاطئية على ساحل المدينة، ومنازل للنازحين داخليًا في شمال البلاد.

وتدير أيضًا شركة لتصميم الأثاث بحسب الطلب.

وتُعد أول امرأة إفريقية تشرف على ترينالي الشارقة للعمارة، والذي يُقام في دولة الإمارات، في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حتى مارس/ آذار 2024.

وفي أواخر عام 2022، أكمل استديو cmDesign Atelier (cmDA)، وهو تابع لأوشينوفو، أول مشروع سكني في حي فاخر بـ"جزيرة الموز" في لاغوس، ويُعرف باسم "The Lantern House"، أي "بيت الفانوس".

وقالت أوشينوفو إن مشروع "Lantern House"، وهو منزل مستدام يتكونّ من 5 غرف نوم و7 حمامات وثلاثة طوابق، يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.

واتصل بها عملاؤها في سبتمبر/ أيلول من العام 2020، وباشرت في البناء في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2021، جنبًا إلى جنب مع فريقها والمقاولين المتخصصين في مختلف جوانب المنزل.

وانتهت عمليات البناء في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المشروع هو عبارة عن مسكن خاص في مجتمع النخبة في "جزيرة الموز" في لاغوس، نيجيريا. Credit: Tolulope Sanusi/Rubyspolaroid Photography/cmDesign Atelier

العمل على "جزيرة الموز"

وسُميت "جزيرة الموز" الاصطناعية، التي تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع، بهذا الاسم نسبةً إلى شكلها.

ومع وجود أنظمة بنية تحتية خاصة للطاقة والمياه، تُعد العقارات في الجزيرة من بين أغلى العقارات في القارة.

ورغم العديد من الصعوبات التي واجهتها أوشينوفو، إلّا أنها فخورة بالنتيجة النهائية.

وأكّد لها المشروع أن "الدقة على المدى الطويل تؤتي ثمارها دائمًا". وبدأ الاستديو الخاص بها بالعمل على مشروع آخر منذ ذلك الحين في "جزيرة الموز".

يتألف مشروع The Lantern House من 5 غرف نوم و7 حمامات وخزائن ملابس كبيرة. Credit: Tolulope Sanusi/Rubyspolaroid Photography/cmDesign Atelier

حلم الطفولة

تستذكر أوشينوفو رغبتها في أن تصبح مهندسة معمارية منذ أن كانت في الـ12 من عمرها.

وحصلت على شهادات في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري من المملكة المتحدة، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال في الهندسة المعمارية.

وعملت في عدد من شركات الهندسة المعمارية في المملكة المتحدة وأوروبا، قبل أن تعود إلى نيجيريا في عام 2009.

وتقول المهندسة المعمارية الحائزة على جوائز إنها أسست cmDA في عام 2012 بسبب الحاجة إلى إنشاء لغة جمالية قوية، مع إبراز هوية ثقافية معاصرة وتقدمية لإفريقيا.