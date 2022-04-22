الكشف عن تصميم أطول برج سكني من الخشب في العالم..كيف سيبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر أن تصبح سويسرا موطنًا لأطول مبنى سكني من الخشب في العالم.

سيتكون المشروع، المسمى Rocket & Tigerli، من أربعة مبانٍ بما في ذلك مبنى يضم برجًا يبلغ ارتفاعه 100 متر. وسيتم بناء المشروع في مدينة فينترتور السويسرية، والتي تقع بالقرب من زيورخ.

سيوفر التصميم مساكن حديثة وعالية الجودة مع أقصى تدفق لضوء النهار، وفقًا لمصمميها، شركة Schmidt Hammer Lassen Architects الدنماركية.

كما سيسعى إلى إنشاء حي نشط "يكون متجذرًا في السياق التاريخي للمنطقة"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة.

وعلى سبيل المثال، سيتم تغطية الواجهة بطوب الطين الأحمر والأصفر الداكن إلى جانب تفاصيل خضراء مغبرة - بما يتماشى مع الأسطح الحمراء والطوب الأصفر للمباني القديمة في المنطقة المحيطة.

سيتم بناء المبنى، المسمى Rocket&Tigerli نسبة لقاطرات التي تم إنتاجها في موقع تطويره ، في مدينة فينترتور., plain_text Credit: Aesthetica Studio/Schmidt Hammer Lassen Architects

ونقل البيان الصحفي عن كريستيان أهلمارك، الشريك ومدير التصميم لدى الشركة ، قوله: "إننا نتعامل مع هذا المشروع بإحساس كبير بالتواضع".

وأضاف: "إنه مشروع كبير سيكون له تأثير كبير على المجتمع، اجتماعيًا وجماليًا. نظرًا للخبرة القوية التي تتمتع بها سويسرا، عندما يتعلق الأمر بالبناء من الخشب، فإننا فخورون بشكل خاص بالعمل في هذا المشروع الرائد ".

وستتألف المباني الأربعة من مرافق سكنية بالإضافة إلى مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة وفندق.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع ويكون جاهز للانتقال إليه بحلول عام 2026.

سيتبع البناء الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر نظامًا يستبدل القلب الخرساني بالخشب, plain_text Credit: Aesthetica Studio/Schmidt Hammer Lassen Architects

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يمثل علامة فارقة في تشييد المباني الخشبية.

وأضافت الشركة أنها، على ارتفاع 100 متر، تسجل رقماً قياسياً للمباني السكنية ذات الإنشاءات الخشبية الحاملة للأوزان، و "تقدم نظام بناء مبتكر يفحص الخشب كبديل طبيعي للخرسانة".

سيوفر المبنى مساكن حديثة وعالية الجودة مع أقصى تدفق لضوء النهار، وفقًا للمصممين, plain_text Credit: Aesthetica Studio/Schmidt Hammer Lassen Architects

وذكر البيان الصحفي: "هذا يجعل من الممكن بناء منشآت أطول بينما، في نفس الوقت، يضمن أن عملية البناء بأكملها تحقق كمية أقل من الكربون المضمّن".

وأضاف أهلمارك: "لقد كنا دائمًا سباقين في استخدامنا للمادة (الخشب)، ليس فقط بسبب خصائصها الجمالية، ولكن أيضًا بسبب إمكانيات البناء الفنية التي تمهد لها الطريق، وتجلب طريقة الإنتاج الجديدة، المقدمة في هذا المشروع، حبنا للمواد إلى مبنى حديث".

وتنافست شركة Schmidt Hammer Lassen Architects مع ثماني شركات معمارية أخرى حول العالم لتصميم المبنى. وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الاختيار على اقتراح التصميم الخاص بها لتفوز بتولي المشروع - جزئيًا بسبب هيكل الكتلة المفتوحة.

وقالت لجنة التحكيم في تقييمها: "من خلال حل هيكل الكتلة الأصلي ودمج المباني المنفصلة، يتم تحقيق مساحة واجهة أكبر وبالتالي المزيد من ضوء النهار، فضلاً عن اتصال أقوى بالبيئة المحيطة."

تم تصميم مجموعة واسعة من المرافق لتنشيط الحي على مدار اليوم ، وإحياء الممرات المشرقة والساحة الخضراء المفتوحة التي تنظمها المباني الأربعة, plain_text Credit: Aesthetica Studio/Schmidt Hammer Lassen Architects

وتم تطوير التصميم الخاص بالشركة بالتعاون الوثيق مع استوديو الهندسة المعمارية السويسري المحلي Cometti Truffer Hodel.

ينضم المشروع إلى مشاريع معمارية أخرى تتطلع إلى إثبات أنه يمكن استخدام الأخشاب كبديل مستدام للخرسانة والفولاذ عند بناء الأبراج الشاهقة.

أصبح برج Mjøstårnet الذي يبلغ ارتفاعه 85 متر في مدينة بروموندال النرويجية أطول مبنى خشبي في العالم عندما تم افتتاحه في عام 2019. ويحتوي المبنى المكون من 18 طابقًا على شقق ومساحات مكتبية وفندق Wood Hotel المسمى بشكل مناسب.